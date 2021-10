Алек Болдуин през 2017 г.: Чудя се какво е чувството да убиеш някого по погрешка

© Reuters Знаков пост в Туитър на Алек Болдуин от 2017 г. припомниха от "Daily mail" след трагедията, сполетяла големия холивудски ас и две семейства - на застреляната от него операторка Халина Хътчинс и режисьора Джел Соуза. Инцидентът стана по време на снимките на уестърна "Rust" в Санта Фе в четвъртък.



Актьорът коментирал видеозапис на полицейска стрелба в Калифорния, при която ченге застрелва бездомен ветеран, който се опитал да му вземе пистолета. Той бил написал: "Чудя се какво е чувството да убиеш някого погрешно". По-късно служителят е бил оправдан.



Часове преди инцидента в четвъртък Болдуин публикува снимка в Инстаграм от ранчото "Bonanza Creek", показваща го в каубойския костюм, с фалшива кръв по корема. Съпругата му Хилария също сподели във FaceTime с Болдуин по-рано през деня, където той вози в кола на път за ранчото. След трагедията кадрите бяха изтрити. Само един на Болдуин като каубой остана в профила на жена му.



Ранчото е използвано в десетки филми, включително последните новини на Том Ханкс "Western News of the World".



Филмът е за 13-годишно момче, което се грижи за себе си и по-малкия си брат след смъртта на родителите им през 1880-те години в Канзас, се казва в синопсиса на продукцията. Тийнейджърът бяга с отдавна отчуждения си дядо, в ролята на който влиза Болдуин, след като е осъден на обесване за случайно убийство на местен фермер.



Болдуин участва във филма заедно с Травис Фимел, Дженсън Акълс и Франсис Фишър, пише dir.bg.



"Нашите сърца са със семействата на Халина Хътчинс и Джоел Соуза и всички замесени в инцидента на Rust", написа в Туитър сестрата на Брандън Лий - Шанън. "Никой никога не трябва да бъде убит с пистолет на снимачна площадка", казва тя.



На 31 март през 1993 г., по време на снмиките на филма "Гарванът", актьорът Брандън Лий, син на големия Брус Лий, е прострелян и по-късно същия ден умира. Брандън е едва на 28 години.



През 1984 г. актьорът Джон-Ерик Хексум почина, след като се застреля в главата с пистолет, докато се преструваше, че играе руска рулетка с "Магнум" 44 калибър на снимачната площадка на телевизионния сериал Cover Up.