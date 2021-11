Бившата на принц Хари: Чувствам се късметлийка, че връзката ни беше кратка

© Бившата приятелка на принц Хари - Флорънс Сейнт Джордж, с която херцогът на Съсекс излизаше няколко месеца през 2011 г., даде интервю пред The Times, в което заяви, че "се чувства късметлийка, че връзката им е била кратка".



"Беше наистина ужасяващо да си под постоянния фокус на медиите, затова реших, че този начин на живот не е за мен", споделя Флорънс.



Бившият модел, която днес е омъжена с две деца заяви, че вниманието, което е получава тогава, защото е приятелката на принц Хари, е било много по-екзалтирано, отколкото обществото предполага.



Но Меган Маркъл - бивша актриса, която е свикнала с публичните изяви и с червените килими - има повече опит с медийното внимание, отколкото бившите приятелки на принц Хари, отбелязва Джулия Тети от американското издание She knows.



Според авторката, медийното внимание, което Меган е имала в САЩ не може да се сравнява с яростта на британската преса, която е следяла всяко движение на херцогинята на Съсекс.



"Свалям шапка на хората, които могат да се справят с такъв начин на живот, но тогава още знаех, че аз не съм от тях", казва още в интервюто Флорънс.