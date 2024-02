Денис Стоянов: 2024-та е годината на продълженията на успешни франчайзи

© Фокус 2024-та е годината на продълженията на успешни франчайзи. Има филми, които отсега могат да се посочат като абсолютни боксофис фаворити. Това коментира в предаването "Сториборд" на радио "Фокус" с водещ Благой Д. Иванов редакторът и журналист Денис Стоянов.



През март предстои премиерата на втората част на филма "Дюн“ (Dune) на Дени Вилньов, който сподели, че му се иска да тръгне в посоката на Франк Хърбърт, където героят на Тимъти Шаламе се оказва всъщност антигерой. "Втората част на "Дюн“ ще надгради това, което беше постигнато в първата част, имайки предвид рекламата в големите градове и всичко, което се говори около филма, звездите, мисля че втората част ще надгради всичко това. А и ако удари боксофиса, най-вероятно ще има и трета част, която ще за Месията,“ обясни журналистът.



Един от потенциалните големи хитове на 2024 г., съдейки по голямата гледаемост на трейлъра, е "Дедпул & Върколака“ (Deadpool & Wolverine). По думите му във филма са заложени много добри ходове, като връщането на героя на Хю Джакман – Логан, което води и до подсилване на интереса на феновете. "Филмът може да има по-добър боксофис и от първите две части.“ А според Благой Д. Иванов филмът има потенциал да стане голям хит, но и "има един голям враг на този филм, и това е умората от супергеройските филми.“



Ще има и нов четвърти филм от анимационната поредица "Аз, проклетникът“ (Despicable Me), която е много успешна поредица с много фенове, каза още Денис Стоянов: "Въпросът е с какво могат да ни изненадат и дали пък някои други филми, като "Муфаса: Цар лъв“ (Mufasa: The Lion King) няма да направят по-голям боксофис, и дали пък там няма да бъде насочен по-големият интерес.“ Други предстоящи анимационни филма, които са и потенциални касови филми, са"Кунг-фу панда 4“ и втората част на "Отвътре навън“ (Inside Out). "Това са установени вече анимации, насочени към семейната аудитория. Мисля, че "Кунг-фу панда“ може би е възможно да изкара повече и от филма за миньоните,“ коментира още той.



Един много по-нестандартен комиксов филм, където няма супергерои, а има по-скоро суперзлодей, се връща с втора част на големия екран – "Жокера“ (The Joker) с участието на Хоакин Финикс и Лейди Гага. "Надявам се да не тръгнат по стъпките на първия филм. Доколкото знам ще е мюзикъл и Лейди Гага е страхотен ход, а и Хоакин Финикс също е пял, във филма за Джони Кеш "I Walk the Line“,“ обясни той и добави, че за него новият "Нито звук" (A Quiet Place) ще бъде приглушен от други заглавия, които предстоят, като "Носферату“ на режисьора Робърт Егърс.



Нови филми от стари франчайзи, които също се завръщат, като "Годзила срещу Конг“ (Godzilla vs. Kong), "Кралството на планетата на маймуните“ (Kingdom of the Planet of the Apes) и "Ловци на духове: Замръзналата империя“ (Ghostbusters: Frozen Empire), според Денис Стоянов разчитат на стари фактори, които работят, на носталгията от страна на публиката, но за него те няма да бъдат толкова успешни: "Няма какво ново да докосне зрителя. Става едно пренасищане,“ смята той.



Няколко заглавия предизвикват смесени чувства, едното от които е "Пришълецът: Ромул“ (Alien: Romulus) с режисьор уругваецът Феде Алварес, който ще бъде завръщане към мрачните корени на първия филм от поредицата и действието му ще се развива между първия и втория. Според журналиста в заглавието на филма има интересна препратка съм легендарния първи владетел на Рим и е любопитно как това ще повлияе на историята. Друго заглавие от дълга филмова поредица е "Фюриоза: Сага за Лудия Макс“ (Furiosa: A Mad Max Saga): "Мисля си, че филмът ще е страхотен, имайки предвид,че режисьорът е споменавал много пъти, че има неизползван материал, който иска някак си да представи, и че тук ще видим историята на Фюриоза – нещо, което е много важен елемент за характера и за това как тя се изгражда като личност,“ обясни Денис Стоянов и изрази надежда, че продължението на "Гладиатор“ на Ридли Скот, където ирландският актьор Пол Мескал ще изиграе Луций, племенник на император Комод и таен син на героя на Ръсел Кроу – Максим, ще спечели сърцата на публиката след грандиозния провал на Ридли Скот "Наполеон“ от 2023 г.