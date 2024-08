Дженифър Лопес показа, че все още обича Бен Афлек

© Дженифър Лопес показа, че все още обича съпруга си Бен Афлек с малък жест.



Вчера стана ясно, че певицата е подала документи за развод, които ще сложат край на двегодишния им брак.



Двамата се запознават на снимачната площадка през 2003 година. За кратко са сгодени, а 20 години по-късно звездата от Gone Girl предлага брак на Лопес за втори път с пръстен със зелен диамант от 8,5 карата с гравирано обещание, че "няма да ходи никъде". Двойката се жени същата година през юли.



От публикации в социалните мрежи става ясно че певицата няма намерение да върне годежния си пръстен.



Певицата On The Floor, която е била сгодена за петима мъже през целия си живот, има история на запазване на годежните си пръстени дори след края на връзката.



Следователно тя ще добави зеления диамант към впечатляващата си колекция, която включва искрящи пръстени от бившите й съпрузи Марк Антъни, Крис Джъд и Оджани Ноа, един от бившия й годеник Алекс Родригес и един от първия й годеж с Афлек в 2002 г.