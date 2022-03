"Ергенът" Виктор предизвика истинска буря сред почитателките си, оказа се доста потентен

© Инстаграм "Ергенът" Виктор Стоянов сподели в последния излъчен епизод на предаването, че прави секс по 6 пъти на ден и предизвика истинска буря сред ухажорките си. В игра, в която те трябваше да отгатват различни факти за него, присъстваше и въпросът по колко пъти дневно се отдава на интимност. Виктор смело се похвали, че го прави по 6 пъти, а после призна, че това била първата цифра, която му минала през ума и има случай, в които го прави и по повече пъти. Той обаче бе категоричен, че сексуалното привличане е най- важното между двама партньори и липсва ли то, всички друго отива на заден план.



Междувременно мачото пусна свое клипче от банята, като на видеото е чисто гол, само по...ерген. Виктор озаглави провокативното клипче "and how about you“, но никой не знае защо. В първата "визия“ Стоянов е само по плочки и Бонбонова със сигурност пак би си свалила бельото при такава гледка. Клипът е харесан от над 9000 души, като сред тях е и фолк певицата Андреа, пишат от Хотнюз.



Самият Виктор преди време сподели, че харесва жени, които знаят какво искат. Както и такива, които казват каквото мислят и правят, каквото казват. Що се отнася то това, което отблъсква една жена от Ергенът, той споделя: лоша хигиена, лошо възпитание, лоши обноски.