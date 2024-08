Ето кои известни близнаци празнуват рожден ден днес

© Близнаците Коул и Дилън Спраус навършват 32 години днес! Те станаха известни с участието си в сериала на Дисни "The Suite Life of Zack & Cody" и продължението му "The Suite Life on Deck".



Родени са на 4 август 1992 г. в Арецо, Италия. Когато са на 4 месеца, родителите им решават да се преместят в Калифорния.



Актьорската им кариера завършва през 2011 година, когато решават, че искат да се занимават с нещо друго.