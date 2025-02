"Грами" 2025: Пълен списък на победителите

© Getty Images Големите победители на "Грами" 2025 вече са известни. Милиони сърца на фенове по цял свят бият в удивителен музикален ритъм.



По-долу може да видите пълния списък с наградените:







Запис на годината



Now And Then – Бийтълс



TEXAS HOLD 'EM – Бионсе



Espresso – Сабрина Карпентър



360 – Charli xcx



BIRDS OF A FEATHER – Били Айлиш



Not Like Us – Кендрик Ламар



Good Luck, Babe! – Чапъл Роан



Fortnight – Тейлър Суифт и Пост Малоун



Албум на годината



New Blue Sun – André 3000



COWBOY CARTER – Бионсе



Short n' Sweet – Сабрина Карпентър



BRAT – Charli xcx



Djesse Vol. 4 – Джейкъб Колиер



HIT ME HARD AND SOFT – Били Айлиш



The Rise and Fall of a Midwest Princess – Чапъл Роан



THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Тейлър Суифт



Песен на годината



A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey



BIRDS OF A FEATHER – Били Айлиш



Die With A Smile – Бруно Марс и Лейди Гага



Fortnight – Тейлър Суифт и Пост Малоун



Good Luck, Babe! – Чапъл Роан



Not Like Us – Кендрик Ламар



Please Please Please – Сабрина Карпентър



TEXAS HOLD 'EM – Бионсе



Най-добър нов артист



Бенсън Буун



Сабрина Карпентър



Doechii



Khruangbin



RAYE



Чапъл Роан



Shaboozey



Teddy Swims



Най-добро поп солово изпълнение



BODYGUARD – Бионсе



Espresso – Сабрина Карпентър



Apple – Charli xcx



BIRDS OF A FEATHER – Били Айлиш



Good Luck, Babe! – Чапъл Роан



Най-добро изпълнение от дует или група



Us – Грейси Адамс и Тейлър Суифт



LEVII’S JEAN – Бионсе и Пост Малоун



Guess – Charli xcx и Били Айлиш



The Boy Is Mine – Ариана Гранде, Бранди и Моника



Die with a Smile – Лейди Гага и Бруно Марс



Най-добър поп вокален албум



Short n' Sweet – Сабрина Карпентър



HIT ME HARD AND SOFT – Били Айлиш



eternal sunshine – Ариана Гранде



The Rise and Fall of a Midwest Princess – Чапъл Роан



THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Тейлър Суифт



Най-добро R&B изпълнение:



Джейн Айко – Guidance



Крис Браун – Residuals



Коко Джоунс – Here We Go (Uh Oh)



Муни Лонг – Made For Me (Live on BET)



SZA – Saturn



Най-добра R&B песен



Kehlani – After Hours



Tems – Burning



Коко Джоунс – Here We Go (Uh Oh)



Муни Лонг – Ruined Me



SZA – Saturn



Най-добър R&B албум



11:11 (Deluxe) – Крис Браун



Vantablack – Лала Хатауей



Revenge – Муни Лонг



Algorithm – Лъки Дай



Coming Home – Ъшър



Най-добър кънтри албум



Cowboy Carter – Бионсе



F-1 Trillion – Пост Малоун



Deeper Well – Кейси Масгрейвс



Higher – Крис Стейпълтън



Whirlwind – Лейни Уилсън



Най-добър латино албум



Funk Generation – Анита



El Viaje – Луис Фонси



GARCIA – Кени Гарсия



Las Mujeres Ya No Lloran – Шакира



ORQUIDEAS – Кали Учис