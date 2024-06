Излязоха непоказвани до момента кадри на Джон Ленън и Йоко Оно

© Непоказван до момента архив с легендарния Джон Ленън и Йоко Оно.



Кадрите, заснети по време на съвместна лондонска изложба на двойката, са използвани към клип на нова версия на песента на вокалиста на "Бийтълс" - "You are here".



Тогава Джон Ленън е на 27 години и работи съвместно по самостоятелен албум и емблематичния за Бийтълс "Бял албум", припомня БНТ.