Ким Кардашян: Децата ми си играят на сватовници

© Ким Кардашиян може и да не търси активно връзка, но това не попречи на четирите й деца да действат като сватовници.



43-годишната риалити звезда наскоро сподели в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, че децата й - Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм - са нетърпеливи да й намерят нов партньор.



"Толкова е смешно, защото децата ми се опитват да ме уредят", разкри Ким в късното вечерно шоу. "Те вече са готови, а аз не съм", каза още тя.



Звездата от Keeping Up With The Kardashians обясни, че децата й имат твърдо мнение за това с кого трябва да излиза.



"Те са толкова претенциозни. Правят списъци", споделя основателят на SKIMS. "Сейнт иска да бъда с който и да е баскетболист или футболист, а аз си казвам "Само ако знаеше..."



Въпреки че Ким не желае да излиза на среща, тя е намерила друг начин да се свърже с децата си - чрез самостоятелни пътувания, които се грижат за техните индивидуални хобита.