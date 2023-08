Колко ни излиза почивката в Турция това лято?

© Освен в Гърция, много българи прекарват лятната си отпуска в Турция. Какви са цените там и по-евтина ли е почивката в тази наша южна съседка?



Организираните почивки, особено на база all inclusive, излизат най-изгодно. Едноседмична почивка в Мармарис, например, със самолет и на база all inclusive в тризвезден хотел струва между 1100 и 1500 лева на човек. Нощувката в петзвезден хотел в курорта Дидим струва между 270 и 320 лева отново на база all inclusive. Същият пакет за нощувка в Кушадасъ може да се намери и за 200 лева.



Ако решите да пътувате и да се храните самостоятелно, също няма да ви излезе скъпо, защото храната и услугите в Турция са евтини. Нощувките започват от 35 лева за хостел, минават през 160 лева за тризвезден хотел и стигат до 300 лева и нагоре за луксозен хотел. Основно ядене в ресторант върви между 5 и 7 лева, но на по-скъпите места ястия тип адана кебап струват 12 лева. В ресторантите малката вода е 34 стотинки, а кафето 1,50 лева. Бургери може да намерите за 1,60-2 лева, показва справка в сайта hikersbay, цитиран от businessnovinite.bg.



Традиционните десерти кюнефе и катмер струват средно 5 лева.



Ако решите да пазарувате от супермаркет, литър прясно мляко ще ми излезе 1,20 лева, 12 яйца -2 лева, килограм домати струва 1,30 лева, а килограм краставици струват 70 стотинки. Бърза сметка показва, че може да си спретнете шопска салата за около 2 лева.



Литър бензин към момента струва 1,50 лева. Стартовата цена на такситата е 80 стотинки, а километър пробег е 60 стотинки. Билетът за градски транспорт е 53 стотинки.