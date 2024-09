Майли Сайръс застава пред съда

© Майли Сайръс изплагиатствала единствата си песен, с която спечели награда "Грами" от колегата си Бруно Марс. Това се казва в съдебен иск заведен срещу певицата от компанията Tempo Music Investments.



Изпълнителката е съдена за нарушаване на авторски права върху нейния хит Flowers, който оглавил класациите през 2023 г.



Според съдебното дело Сайръс копирала песента на Марс When I Was Your Man, който той пусна през 2013 г. и също оглави поп класациите.



Интересното е, че не Бруно съди Майли, а компанията Tempo Music Investments, съобщи TMZ.



В делото Tempo Music обвинява Сайръс в "умишлено копиране“ на When I Was Your Man в песента си Flowers поради значителните прилики между двете песни.



Инвестиционната компания твърди, че Flowers има сходна мелодия и хармонии с When I Was Your Man, както в куплетите, така и в припева.



Твърди се, че прогресиите на акордите, използвани в мелодията на Сайръс – която тя е написала с Алдае (истинско име: Грегъри Хайн) и Майкъл Полак – са подобни на прогресиите в песента на Марс и също така се твърди, че някои от текстовете на песента са подобни на тези в When I Was Your Man, който е написан от Марс с Филип Лорънс, Ари Левин и Андрю Уайът.



И двете песни бяха хитове за съответните им изпълнители и всяка достигна номер едно в класацията Billboard Hot 100 за сингли.



When I Was Your Man беше номинирана за най-добро поп соло изпълнение на 56-ите годишни награди "Грами" през 2014 г., но Flowers беше още по-успешена.



Песента на Майли спечели Запис на годината — която отличава авторите на песни — заедно с наградата, за която Марс беше номиниран, Най-добро поп соло изпълнение.



Flowers също беше номинирана за песен на годината на Грами, но не спечели.



​Tempo Music иска обезщетение, въпреки че не е ясно дали все още е посочена конкретна сума.



Компанията иска да бъде забранено на Сайръс и лейбъла ѝ да разпространяват Flowers, което може да доведе до премахването на песената от нейния албум Endless Summer Vacation. Фирмата иска да бъде забранено на певицата дори да изпълнява песента.



Tempo Music, а не Бруно Марс, изглежда е завела делото, след като е поела контрола върху част от авторските права на When I Was Your Man, пише "Телеграф".