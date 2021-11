Марая Кери подготвя нова коледна песен

© Изпълнителката на вечния хит All I Want For Christmas Is You се завръща с нова доза тържествено настроение. За да подгрее феновете си за идните празници, тя ще пусне нова коледна песен още следващия петък.



Сингълът ще носи името Fall In Love with Christmas и ще бъде с участието на Калед и Кирк Франклин. Това обяви самата кралица на Коледа с нова публикация в социалните мрежи и видео тийзър към парчето, в което виждаме Кери облечена в блестящ костюм на Дядо Коледа



"Готови ли сте? Да тръгваме!“, написа тя под клипа в Инстаграм.



Припомняме, че Марая Кери е сред най-печелившите изпълнители на коледни евъргрийни. Всяка година тя прибавя към банковата си сметка до 1 милион долара само от авторски и сродни права заради вечния хит All I Want For Christmas Is You, на който певицата е съавтор и един от продуцентите. От излизането си през 1994 г. досега празничната класика е генерирала приходи в размер на над 60 милиона долара на Марая Кери.