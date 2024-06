Михаела Маринова: Хората ме познават като по-смирена, тиха и добра, но все пак си имам моменти

© Изминаха 10 години, откакто звездата на Михаела Маринова изгря в X Factor. 10 години, в които тя убедително е доказала, че заслужава мястото си на музикалната сцена на България, където името ѝ се нарежда до това на най-известните ни изпълнители. И макар повечето хора да познават най-вече артиста Михаела (който не е много по-различен от Михаела в личния ѝ живот), изпълнителката не е сигурна дали си проличава колко грижовна, любвеобилна и темпераментна е понякога.



"Хората ме познават като по-смирена, тиха и добра, което е факт, но все пак си имам моменти, в които мога да се изнервя и ядосам на дадено нещо", не крие малките си недостатъци Михаела.



Също както не крие колко упорит, силен и позитивен човек е. Именно тези качества са нейният двигател и благодарение на тях продължава да работи с пълна сила и да дерзае смело.



Музиката присъства в живота ѝ от ранна детска възраст. Едва четиригодишна, Михаела започва да пее, танцува, свири на пиано, цигулка и дори без самата тя да си дава сметка - да търси вниманието на публиката, разказва lifestyle.bg. Михаела среща голяма подкрепа в лицето на родителите си, които ѝ помагат да поеме по пътя, който сама толкова непоколебимо избира за себе си.



И го следва неотлъчно, като продължава да черпи вдъхновение всеки ден от своите идоли. Това несъмнено са легенди като Ела Фицджералд, Арета Франклин, Ета Джеймс, Фреди Меркюри, Тина Търнър, Уитни Хюстън, а също и Бионсе, Кристина Агилера. Артисти и музиканти, на които истински се възхищава и които ѝ помагат винаги да се стреми към усъвършенстване на собствените си умения.



Като артист, не е изненадващо, че Михаела описва творческия процес с една дума - лекота.



"Ние, артистите, сме много особени птици и натури като цяло. Не можем да творим под натиск, защото това е изчерпване на енергия." Затова за Михаела е много важно да хване този момент на вдъхновение, в който наистина я е осенила идея. Идея, която се материализира в творчество, когато дойде точното време.



И то по един толкова гладък и естествен начин, колкото песен, изпята под душа. Не сме изненадани, че Михаела обича да пее, дори когато се къпе и, разбира се, има различен репертоар. Не крие, че все по-рядко го прави обаче - понякога, защото бърза, а друг път просто иска да се наслади на кратката почивка от забързаното ежедневие.



Що се отнася до музиката, която обича да слуша, докато шофира или пътува, трудно може да се ограничи до няколко песни, но пък има албуми, които напоследък са я завладели напълно.



Като последната колекция на Джъстин Тимбърлейк Everything I Thought It Was или, ако е в по-меланхолично настроение, Courage на Селин Дион. Слуша и Джак Харлоу, Teddy Swims и Уилоу Смит. Общо взето, разнообразна, но хубава музика, която много зависи от настроението.



"Радвам се, че музиката ми достига до душите на все повече хора. Казват, че ги лекува. Тя е много силно емоционално, музикално и темброво изразена. Просто енергия. Силна енергия", така описва творчеството си Михаела Маринова.



И всеки, който е слушал "Вселена", "Такава любов", "Сладка грешка", "Само теб" или някоя от другите ѝ песни от двата ѝ самостоятелни албума "Стъпка напред" и "До безкрай", ще се съгласи на мига с нея. Истината е, че Михаела Маринова не спира да твори и всяко следващо нейно парче е все по-добро и по-добро.