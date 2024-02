Мила Роберт за участието си в Dancing Stars: Да танцуваш е велика радост, всички много се стараят, и най-важното: дупето ми расте

© Instagram Мила Робрет, която е една от звездите впуснали се в танцовото приключение Dancing Stars, сподели впечатленията си от това да работиш в телевията Ruse24.bg.



Ето какво написа тя в Instagram профила си:



"Впечатленията ми от това да съм в телевизора:



- всички супер много се стараят и работят под напрежение, но става все по-добре



- всеки ден е учебник по търпение и воля



- да танцуваш е велика радост



- да танцуваш е по-уморително, отколкото изглежда



- да танцуваш е благословия



- кют ми е да работя в телевизора, ма албум през лятото ще видим през крив макарон, приятели… да си в шоу е много everything consuming ама e fun and worth it



- ааа и най-важното: дупето ми расте.



ловюю, хев а грейт дей "