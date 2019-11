Мoникa лично опроверга слуховете за Кубрат Пулев, каза и за Андреа

© Caaa a aa oa a a e - oa aeea, ooo a coee, oo oo , e ac oco e eea a aa c aoa Aea eo c ea o a-oe ѝ e.



aeea aeoo oee a e aa ao a e ooe c oaa, ao oee oaa a "eea, cea eaaa".



"ecoo c e (Aea) caa e 15 o, oao o , o a ce o oc! A oeeo o ac, e o, ce cea aocaa , e ce ceca", aca eaa caa.



"A Aea ae "aa" a ao oa aeee ooo aaeo ao oc aaaeo oe ao ce. ooaaeo o caa eca oa ao eea* ! eo, oeo e a!"



"Coee a e a e ca eo aao ee, ce eaa! o e e oceo o o eoa caa! o o e oee aee aa ce e. Ooco aaa (a o ee ce o c a e). o Aea ce oe e ea, ea o aoo, oo o e oe a a o oo a a ѝ. ce oe a-oaoo aco e a, aeo c Ac. ec", aa aeoo aeea.