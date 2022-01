Мъж твърди, че пенисът му се е свил с 2,5 см след тежко прекаран COVID-19

© Mъж твърди, че пенисът му се е свил поради прекарана. Проучване на University College London с 3400 души установи, че този симптом е рядък сред 200-те, които са развили продължителен COVID-19.



Мъжът споделя пред подкаста "How To Do It":



"Аз съм хетеросексуален мъж на 30 години. През юли миналата година се заразих с коронавирус и го изкарах много тежко.



"Когато излязох от болницата, имах някои проблеми с еректилната дисфункция. Постепенно се оправиха с лекарска помощ, но изглежда останах с траен проблем.



"Пенисът ми се сви. Сега загубих около 1 инч (б.р - 2,54 см). Очевидно това се дължи на някакво съдово увреждане и лекарите смятат, че е необратимо.



"Загъбата не би трябвало да има значение, но това все пак оказа голямо влияние върху самочувствието ми в способностите ми в леглото.“



В подкаста се включи и урологът Ашли Уинтър:



"Да, вярно е, че еректилната дисфункция може да доведе до свиване на пениса."



Той обясни още, че "скъсяването“ е заради това, че правилният приток на кръв към пениса може да възникне от вируса, което пък от своя страна може да причини еректилна дисфункция."



Д-р Уинтър все пак посъветва мъжете с такива проблеми да си поставят импланти на пениса.