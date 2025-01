Най-влиятелният глас на джаза и боса нова музиката подгрява Васил Петров в НДК

© Карен Соуза пристига от Аржентина специално за шоуто на Васил Петров, където ще подгрее концерта на родната ни звезда. Тя ще изпълни големите си хитове преди началото на концерта The best of Васил Петров на 21 януари в зала 1 на НДК.



Карен Соуза е смятана за най-влиятелния глас на джаза и боса нова музиката в наши дни. Аржентинската вокалистка бързо набира популярност сред почитателите на джаза със своите въздействащи кавър версии на някои от най-големите световни хитове, а успехът ѝ дава възможност впоследствие да разгърне и своя потенциал като автор на песни. Дизайнерът Ралф Лорън я кани две поредни години да пее по време на представяне на новата му колекция. Песните й като "Creep“ (Radiohead), "Tainted Love“ (Soft Cell) и "Paris“ (Karen Souza) звучат в известни филми и сериали на Netflix като "The Zero Theorem“ (2013), "White Lines“ (2020), "Династия“ (2021). Днес музиката ѝ звучи навсякъде по света с регистрирани 250 милиона слушания в Spotify. Тя има шест супер успешни албума, публиката я обича и се превръща в световна икона. Лятото на изминалата година Васил Петров записа дует с Карен Соуза, след което следва поканата за участие в неговия концерт.



На 21 януари в зала 1 на НДК легендарният ни джаз изпълнител отбелязва 30-годишната си кариера с грандиозен концерт. В специалната вечер той ще представи най-доброто от своя богат репертоар, включващ джаз стандарти, поп и рок интерпретации, филмови теми и авторски композиции, които ще звучат в симфонични версии. На сцената ще се присъединят и български музикални величия - Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Мария Илиева и Зорница Иларионова. Музикалният съпровод ще бъде поверен на Плевенската филхармония и джаз трио в състав Николай Костадинов-пиано, Даниеле Феббо-бас, Кристиан Желев – барабани с диригент маестро Христо Павлов.



Публиката ще има възможност да се наслади на живи импровизации и специални изненади, подготвени от артиста за този знаков момент в кариерата му. Уникално събитие, което ще отбележи кулминацията на впечатляваща кариера на Васил Петров с българска музика, хитовете на Франк Синатра, филмови теми и симфоничен джаз.



Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.