Напусна ни емблематичен актьор, оставил отпечатък в историята на киното

© Актьорът Джефри Дюел почина на 81-годишна възраст, научи Ruse24.bg.



Деуел почина в дом за възрастни хора в Ларго, Флорида, в неделя след битка с хронична обструктивна белодробна болест.



Припомняме, че Дюел известен с ролите си в "The Young and the Restless", както и с ролята на Били във филма на Джон Уейн "Chisum", откъдето започва своята актьорска кариера през 60-те години.



Според Deadline братът на Дюел, Петър, също е бил известен актьор по това време. Той трагично отне живота си през 1971 г. на 31-годишна възраст.



"Той и Питър бяха много близки", каза съпругата на Дюел пред The ​​Hollywood Reporter. "Те наистина се обичаха и се грижеха един за друг."



"Джефри живя пълноценен живот, който докосна много сърца със своята доброта, любов и грижовна личност", гласи некрологът на звездата. "Безспорният талант на Джефри направи възможно той да краси нашите екрани в различни роли както във филмовата, така и в телевизионната индустрия".



"Неговите забележителни актьорски умения и изпълнения донесоха радост и забавление в много домакинства. Един важен акцент в неговата знаменита кариера е ролята му на Дейв Кембъл в известната сапунена опера "The Young and the Restless", където плени безброй зрители със забележителното си превъплъщение на героя.", пише още в изявлението.