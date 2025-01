Напусна ни незабравима певица

© Певицата и актриса Мариан Фейтфул почина на 78-годишна възраст, съобщи нейният говорител.



Фейтфул е известна с хитове като As Tears Go By, който достигна топ 10 в Обединеното кралство през 1964 г., както и с главни роли във филми като The Girl On A Motorcycle от 1968 г. Тя също така стана известна със своето отношение с фронтмена на Ролинг Стоунс, Мик Джагър, през 60-те години, и възроди кариерата си след трудни години през 70-те години, предаде BBC.



"С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на певицата, текстописец и актриса Мариан Фейтфул. Тя почина мирно днес в Лондон, заобиколена от своето любящо семейство. Много ще ни липсва.“, се казва в изявление.