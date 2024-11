Наследството на Лиъм Пейн: Синът му Беър, който сега живее без баща си

© Лиъм Пейн, бивш член на известната момчешка банда One Direction, стана баща на красив син на име Беър през март 2017 г.



Покойният певец беше само на 23 години, когато посрещна първото си дете от Черил Коул, година преди двамата да решиха да се разделят през юли 2018 г.



След внезапната смърт на Пейн, Черил сподели трогателна невиждана снимка на певеца от For You със сина им.



Тя разказа за болката и нараняването, които Беър изпитва в момента без него, споделяйки, че той преминава през труден период.



В Instagram публикация тя написа: "Опитвам да се ориентирам в това разтърсващо земята събитие и да преживея собствената си скръб в този неописуемо болезнен момент."



"Бих искала любезно да напомня на всички, че загубихме човешко същество. Лиъм беше не само поп звезда и знаменитост, той беше син, брат, чичо, скъп приятел и баща на нашия 7-годишен син", продължи тя.



Припомняме, че през март 2017 г. тогавашната приятелка на Лиъм сподели радостна публикация в Instagram за раждането на сина им, заедно със стопляща сърцето снимка, на която се гушкат.