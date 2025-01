Ново шоу с Лиъм Пейн ще бъде излъчено след трагичната му смърт

© Новото телевизионно шоу на Лиъм Пейн, "Building the Band", официално получи зелена светлина и ще дебютира по Netflix по-късно през 2025 г. Певецът, който спечели сърцата на феновете по целия свят с мелодичните си вокали и очарователна личност, трагично загина след като падна от третия етаж на хотела си. Сега Netflix ще пренесе неговото наследство на голям екран и ще разкрие по-личната страна на неговата история.



Лиъм, който беше част от хитовата група One Direction, засне своето гостуване в шоуто за таланти, което беше водено от AJ McLean от Backstreet Boys. Инициативата беше спряна след неочакваната му смърт, докато Netflix не се свърза със семейството му, за да обсъди бъдещето на проекта.



Сега е потвърдено, че шоуто ще бъде излъчено през 2025 г. и се твърди, че семейството на Лиъм е било "шокирано“ от съобщението. Според The Sun, представители на Netflix са разговаряли с близките на Лиъм, за да се уверят, че чувствата им ще бъдат взети предвид.



"Семейството почувства, че това е празник на Лиъм и на неговото позитивно влияние. Той беше истинска звезда на момчешка банда и правеше това, което обичаше“, споделят източниците.



"Но те не бяха финализирали одобрението си и все още обсъждаха как точно ще изглежда шоуто. Затова бяха изненадани от съобщението.“



Лиъм Пейн завърши снимките на сериала преди трагичния инцидент, а Netflix все още не е обявил точната дата за премиерата. Въпреки това, шоуто вече е включено в списъка с ново съдържание, което ще бъде пуснато тази година.