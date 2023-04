Nostrabet: Какви еСпортове можем да играем в Inbet online

© Електронните спортове са един от най-бързо развиващите се сектори в индустрията с онлайн залози. Този вид спортове стават и все по-популярни и харесвани. Интересът към тях е голям и от страна на българските почитатели на залози. Затова повечето онлайн букмейкъри разполагат със секции за eSports. Такъв раздел ще намерите и в Inbet online, който е самостоятелен. В него ще можете да се насладите на високи коефициенти и разнообразие от видео игри и маркети за залози. Към предимствата ще изтъкнем и че почти всички стандартни бонуси за Спорт, важат и за залози на еСпортс. Операторът предлага още и популярната функция за Затваряне на залог.



Електронните спортове са истински феномен, който генерира все повече приходи. Те отдавна навлязоха на българския пазар за залози. В България има професионални състезатели, които играят за чуждестранни отбори. Те участват в много престижни турнири и състезания, които са придружени с големи наградни фондове. Наличието на български играчи, които играят професионално видео игри, допринася за нарастването на интереса към електронните спортове.



В платформата на Ин Бет секцията с еСпортове е добре заредена. Феновете на тези спортове ще открият 11 от най-популярните игри в сектора. Сред тях са CS: GO; FIFA; League of Legends; Dota 2; Star Craft; Call of Duty; Rainbow Six; Arena of Valor; King of Glory; Overwatch и e-Basketball. В раздела има и събития за предвиждане от различни турнири, които предизвикват интерес в световен мащаб. При избора на електронен спорт от менюто, пред играчите ще се появят всички активни събития. Те могат да включват различни битки, състезания от световни и регионални шампионати, кибер арени на живо и други. Някои от събитията продължават дълго, докато други приключват за 10-15 минути, като например мачовете от ФИФА.



Брандът предлага и залози преди началото на мачовете, както и на събития на живо. За част от Live събитията има налично пряко предаване. То се осъществява чрез видео платформата за стрийминг - Twitch. Събитията на живо са достъпни и за да се гледат не се изисква създаването на профил в сайта. Инбет е осигурил за своите клиенти и високи коефициенти за залози на eSports за почти всички видео игри. Ставките са атрактивни и са над средното ниво за пазара.



За удобство на играчите, сайтът на inbet предоставя списък с предстоящите и интересни събития в електронните спортове. Отделната подкатегория се намира в менюто точно под търсачката и върху нея е изобразен джойстик. След като бъде избрано събитието, клиентите могат да направят своите прогнози и да създадат електронен фиш. Това става по същия начин, както при спортните залози - избират коефициент, маркет, дали залогът да е единичен, в колонка или система и сума на залог. Има възможност да се приемат и промени в коефициентите, които са настъпили по време на избор на събития. Фишът може да се проследи в секцията “Моите залози".



Хазартният оператор посреща своите клиенти с разнообразни пазари за залози за различните събития. Например, ако изберете да залагате на мачове от FIFA, тогава маркетите са много - краен изход, брой голове, точен резултат, кой ще спечели първо полувреме, първи голмайстор в мача и други. Ако пък искате да направите предвиждане за дуел в Counter-Strike, ще можете да прогнозирате краен победител, общо карти, спечелил първа карта, успех с хендикап и още редица опции. За да залагат на електронни спортове в сайта на In Bet, играчите трябва първо да се регистрират и след това да направят минимален депозит в размер на 10 лева.



Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.