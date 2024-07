© виж галерията Мартин Филипс, основателят на новозеландската рок група The Chills, почина на 61-годишна възраст.



"С разбити сърца семейството и приятелите на Мартин Филипс искат да съобщят, че Мартин е починал неочаквано... Семейството моли за дискретност в момента“, се казва в изявление на групата в социалните медии. Китаристът и вокалистът на The Chills основа групата през 1980 г. със сестра си Рейчъл Филипс на клавишни инструменти, Джейн Дод на бас, китариста Питър Гътеридж и барабаниста Алън Хейг.



Групата издаде няколко хита, включително Heavenly Pop Hit, Pink Frost, I Love My Leather Jacket и Kaleidoscope World. Въпреки това, през 90-те години групата губи успеха си и американският им лейбъл се скрива. The Chills се завърнаха през 2015 г. Silver Bullets беше първият студиен албум от 19 години и последваха още три албума.