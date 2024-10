Пазете децата си: Ранното запознанство със социалните мрежи води до повишен риск от развитие на психични проблеми

© В днешното технологично време една от най-трудните задачи пред всеки родител се оказва да държи детето си далеч от всички устройства, които самият той използва ежедневно - най-вече от смартфона. Докато някои са по-либерални по темата, други стриктно спазват забрани и ограничения в екранното време, познавайки добре вредите, които то може да нанесе.



Основната препоръка е деца до двегодишна възраст да нямат никакво екранно време, а след това то се увеличава постепенно - един час до петгодишна възраст, а след нея може да бъде и два часа, но с уговорката програмите, които се гледат, да не бъдат прекалено стимулиращи за нервната система и мозъка.



Оказва се, че в световен мащаб все повече пада възрастта, на която децата притежават свои собствени електронни устройства - често са едва на пет, шест или седем години. По данни от нов доклад на Ofcom, 90% от децата между три и четири години имат някакъв достъп до глобалната мрежа като почти всички от тях гледат видеа в YouTube.



Тези данни, както и други подобни, отново повдигат дебата за това кога е прекалено рано да дадем на детето си електронно устройство и най-вече как това ще се отрази на неговото развитие. Тема, която е спорна в научните среди, но преобладаващата част от мненията са в подкрепа на вредата от екранното време.



От Daily Mail цитират мнението на проф. Лиан Азеведо от Health at Sheffield Hallam Universitys School of Sport and Physical Activity, заместването на традиционните играчки и игри от употребата на електронни устройства влияе не само на мозъчното, но и на двигателното развитие на децата и подрастващите.



Докога е рано



Според различни проучвания, около шестгодишна възраст завършва основният и ключов етап в детското развитие на физиката и психиката и затова е добре дотогава да контролираме максимално екранното време. Така ще избегнем вредите от него както върху двигателното, така и върху личностното развитие на детето, за което от най-голямо значение е комуникацията лице в лице.



Освен това до шестгодишна възраст се формират голяма част от мозъчните клетки, които притежаваме. И колкото по-завършен е процесът на развитие на мозъка, толкова по-малко е влиянието на екранното време върху него. Ако пък следваме примера на Бил Гейтс, той неведнъж е споделял, че не е давал на децата си телефони до 14-годишна възраст, именно по същата причина.



Тези факти са подкрепени и с изводите от различни изследвания, които доказват нагледно, че употребата на смартфони и други електронни устройства при деца, по-малки от шест години, има негативен ефект върху социо-емоционалните и саморегулаторните им умения. Също така се наблюдава по-голяма импулсивност и намалени когнитивни способности и възможност за концентрация, пише lifestyle.bg.



Все повече научни доказателства се събират и в подкрепа на тезата, че ранното запознанство със социалните мрежи води до повишен риск от развитие на психични проблеми в по-късна възраст, в това число и мисли за самоубийство. Изследване на Sapien Labs например доказва, че колкото по-късно децата се запознаят със смартфона, толкова по-добро психично здраве ще имат като възрастни.



Учените обаче обясняват, че използването на смартфон далеч не единственият важен и рисков фактор в живота на едно дете, на който трябва да се обърне внимание. Те акцентират и върху важността на това как самите ние като родители използваме електронните си устройства и до каква степен те влияят на качествената комуникация с децата ни. Защото доста е вероятно колкото повече го правим ние, толкова повече и те да следват нашия пример. И това води както до влошена комуникация помежду ни, така и до по-малко движение с всичките негативото от това, обяснява Daily Mail.



Не бива да забравяме, че е наистина важно и как точно ще представи електронните устройства на детето си. Ако ги използваме с цел да намалим общуването с тях, да си спечелим някоя свободна минута или просто да угодим на желанията им, то тогава те се превръщат в наш (и техен) враг. Но ако ги използваме заедно, контролирано и често за образователни цели, то тогава може да извлечем повече плюсове.



Все по-спорен е и въпросът дали децата в училище трябва да носят и използват телефони. А тенденцията както в Европа, така и в световен мащаб е електронните устройства да бъдат забранени в час, освен ако не се използват като част от процеса на учене.



Ето и какво показва практиката на нашия континент:



- В Гърция учениците не могат да вадят телефоните от раниците си;



- В Италия тази година забрани употребата на смартфони в класните стаи на средните класове;



- В Испания забраната се прилага регионално на все повече места;



- В Нидерландия смартфоните са забранени във всички етапи на училищно обучение;



- В Белгия също има забрана на места, най-вече в училищата с изучаване на френски;



- Във Франция забраната се въвежда тестово в над 200 училища като се очаква техният брой да се увеличи.