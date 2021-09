Почина актьор от "Сексът и градът" и "Престъпления от класа"

© Актьорът Уили Гарсън, известен с ролите си от сериалите "Сексът и градът“ и "Престъпления от класа" е починал на 57 години, съобщи синът му Нейтън Гарсън.



"Толкова те обичам татко. Почивай в мир, аз съм толкова щастлив, че сподели всичките си приключения с мен и успя да постигнеш толкова много. Толкова се гордея с теб“ – написа синът му в Instagram, информира bg-voice.



Информация за причината за смъртта все още не е разкрита. Източници, близки до Гарсън, са съобщили пред TMZ, че актьорът "се е борил с рак", въпреки че не е потвърдено, че болестта е причина за смъртта му.



В "Сексът и градът“ Гарсън играе Станфорд Блач, приятел и довереник на главната героиня Кари Брадшоу (Сара Джесика Паркър).



Очаква се той да се появи в рестартирането на поредицата "And Just Like That“, чиято премиера е предвидена за HBO Max по -късно тази година.