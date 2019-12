Почина известен актьор от "Кръстникът"

© Филмовият актьор ветеран Дани Айело, известен с ролите си във филмите "Прави каквото трябва" и "Кръстникът II част" е починал на 86-годишна възраст, съобщават световните агенции. Той също играе бащата на Мадона във видеото от 1986 г. за Papa Don't Preach.



Новината беше съобщена от семейството му, което в изявление с дълбока скръб обяви, че Айело е починал след кратко боледуване. Оттам още молят пресата да оставят близките на актьора на спокойствие.



Пробивът на актьора в киното идва в началото на 70-те години в бейзболната драма "Бий бавно барабана", с участието на Робърт Де Ниро. Ролята му в "Прави каквото трябва" на режисьора Спайк Лий му печели номинация за "Оскар" за най-добър поддържащ актьор. Той също така играе колебливият годеник на героинята на Шер - Лорета - в Moonstruck от 1987 година. Във "Кръстникът II" Айело има сравнително малка роля като дребния гангстер Тони Росато, но той направи ролята запомняща се с израза "Майкъл Корлеоне праща много поздрави" по време на нападение срещу съперника на бандата Франк Пентангел. Айело също имаше сценична кариера на Бродуей, като има редица участия в представления като Gemini, The Floating Light Bulb, Hurlyburly, and The House of Blue Leaves и Wheelbarrown's Close, добавя още "Блиц".



Поклон пред паметта му!