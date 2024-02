© BBC виж галерията Сър Пол Маккартни се събра отново с бас китарата, с която е изсвирил не един и два от хитовете на Бийтълс, включително Love Me Do и She Loves You. Това стана 51 години след като беше открадната от багажника на ван в Лондон.



Басът Höfner е бил открит на тавана на семейство в Съсекс, благодарение на търсене по проект, наречен "Изгубеният бас".



Сър Пол купува китарата през 1961 г. Тя е отмъкната през 1972 г. в западен Лондон.



Говорител на музиканта разкри, че бившият Бийтълс е "невероятно благодарен" за завръщането му.



Ловът започнал, след като звездата призова Höfner да намерят любимия му инструмент. Басът е използван в Love Me Do and She Loves You.



След призив за информация от проекта за търсене "Изгубеният бас", семейство, живеещо в Съсекс, се свърза с екипа, спомняйки си, че имат стара бас китара на тавана си. Инструментът се събра отново със сър Пол през декември.



Говорителят му каза: "След стартирането на миналогодишния проект "Изгубеният бас", бас китарата Höfner 500/1 на Пол от 1961 г., която беше открадната през 1972 г., беше върната.



"Китарата е автентифицирана от Höfner и Пол е невероятно благодарен на всички участници.“



Екипът зад проекта "Изгубеният бас" споделиха пред BBC News, че са развълнувани от разрешаването на случая, който нарекоха "най-голямата мистерия в историята на рокендрола".



"Нямаше следи, нямаше доказателства къде всъщност може да е“, каза журналистът Скот Джоунс, който заедно със съпругата си и колега журналистка Наоми миналата година се присъедини към търсенето, ръководено от експерта по бас от Höfner Ник Вас.



"Невероятно е, че го намерихме толкова бързо и разбрахме колко е развълнуван Пол Маккартни да си го върне.



"Едва черешката на тортата е да знаем, че този господин, когото всички обичаме, се усмихва тази вечер, защото старата му китара е при него.“



Китарата беше върната в края на септември и проверена от експерти, за да се потвърди, че е оригинална.



За щастие басът беше непокътнат и все още в оригиналния си калъф, но ще има нужда от ремонт, за да може да засвири отново.



По време на разследването си екипът се натъква на улики, водещи към кражба от задната част на микробус в Ладброук Гроув през октомври 1972 г.



Те открили, че след това инструментът е бил продаден на собственик на кръчма в района, преди да стигне до Съсекс, където се е озовал на тавана на семейството.



Говорейки защо хората се отзоваха, журналистката Наоми Джоунс каза: "Хората мислеха доброто на Маккартни и искаха да помогнат, и затова накарахме всички тези хора да се отзоват. Търсенето не беше с цел приписване на вина. Казахме на хората, че могат да говорят с нас, запазвайки анонимност.“



Китарата, първоначално закупена за £30 в Германия през 1961 г., не е оценена, но екипът на Lost Bass смята, че би струвала повече от най-скъпата китара, продавана някога - китара на Кърт Кобейн, която беше продадена за рекордните 6 милиона долара на търг през 2020 г.



Открадната китара на Джон Ленън беше продадена за 2,4 милиона долара, когато се появи отново половин век по-късно, пише BBC.