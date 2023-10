Помните ли Херкулес? Актьорът сподели: Тъжното за мен е, че казват, че вече не могат да ми намерят работа

© Има филми, сериали и герои от миналото, за които си спомняме и до днес с носталгия. Такъв е "Херкулес".



В главната роля влезе Кевин Сорбо, като видяхме общо пет телевизионни филма, които бяха пуснати в рамките на само на година през 1994 г.



По-популярен обаче сякаш стана сериалът Hercules: The Legendary Journeys, който се излъчваше от 1995 г. до 1999 г. и в 111 епизода показа нова порция от приключенията на Херкулес.



Тази роля определено направи Сорбо доста известен, но така и не успя да го вкара в отбора на големите холивудкси екшън звезди. След приключването на сериала актьорът не скучае и взима участие в редица филми и сериали.



Виждали сме го в четири епизода на "Дарма и Грег", както и в 110 на Andromeda. Има кратка поява в един епизод на "Двама мъже и половина" и в четири епизода на "Ориндж Каунти". Дава гласа си в две издания на видео играта God of War също така.



Сред последните му проекти са Knight's End и Bezos. Най-силните години на Кевин Сорбо в ролята на Херкулес пък се оказват и най-трудните му. През 2012 г. той публикува автобиографията True Strength: My Journey from Hercules to Mere Mortal — How Nearly Dying Saved My Life, в която разкрива, че през 1997 г. е претърпял три инсулта в следствие на аневризъм.



През въпросната година, докато дава интервюта, за да промотира екшъна "Къл завоевателят", Сорбо започва да усеща странно лявата си ръка. По време на тренировка пък се появява силна болка в ръката, а докато се прибира към дома си вече изпитва всички симптоми на инсулт - затруднено ходене, неясен говор, замъглено виждане и бръмчене в главата му.



Лекарите успяват да отстранят аневризма, който блокира притока на кръв към ръката му. Проблемите обаче не спират, защото когато се връща на снимачната площадка на сериала за Херкулес, започва да изпитва умора, депресия и пристъпи на тревожност. Това е и причината участието му в последните сезони да бъде намалено.



Години след края на сериала Кевин Сорбо страда от увреждане на нерви, остатъчна болка, мигрена и 10% загуба на зрение, пише Looper. Точно тогава е разбрал, че най-важното нещо за него са съпругата му и вярата в Бог.



Това го води към участието в няколко религиозни филма като God's Not Dead, Revelation Road: The Black Rider и The Sparrows: Nesting. Но вярванията му го лишават от по-големи възможности в Холивуд. Или поне така смята самият той.



В интервю за Gospel Herald Сорбо казва, че когато е разкрил, че е консервативен християнин, рязко са се ограничили ролите, които му биват предлагани. Като повечето филми, в които участва, са независими.



"За мен беше тъжно, знаете ли, моят мениджър и агент от толкова много години казаха, че вече не могат да ми намерят работа и да работят с мен вече, защото съм християнин, консерватор", казва актьорът пред Fox News Digital.



Политическите пристрастия на Кевин Сорбо също му костват нови възможности за работа, като през 2016 г. той заявява подкрепата си за Доналд Тръмп. Отново за Fox News наскоро актьорът критикува мъжете в Холивуд, казвайки, че им липсва мъжественост.



Той атакува директно Тимъти Шаламе и Били Портър за избора им на облекло на официални събития. "Накъдето и да погледнем, дръзки, уверени, самоуверени жени изместват пасивните мъже, които тихо се отдалечават на заден план", смята още той, пише Metro.co.uk.



В личен план Кевин Сорбо е женен за Сам Сорбо, като двамата се запознават на снимачната площадка на сериала за Херкулес. Женят се през 1998 г. и имат три деца.