Поп звезда: Имам прекрасни спомени с проф. Вучков

© Цвети Радойчева е родена в София. Завършва Националната музикална академия с поп и джаз пеене. Музиката във всичките й измерения е призвание в живота й. През 2019 г. печели голямата награда за най-добро поп парче на фестивала за нова българска музика BG Music Festival с песента "Изчезни". Има 5-годишна дъщеричка Ванеса. За творчеството по време на локдауна, спомените за покойния проф. Вучков и сбъдването на детската й мечта - театъра, Цвети разказва пред "България Днес".



- Разкажете ни за вашето ново амплоа



- Една от детските ми мечти се сбъдва. Ще играя на театрална сцена. Дебютът ми ще бъде в постановката "Белият гарван" на 21 октомври в театър "Сълза и смях". Режисьор е Ивайло Спасов. Имаше кастинг и получих обаждане, че съм избрана за главна роля. Спектакълът е много интересен.



Откакто майка ми ме заведе за първи път на куклен театър на 3 години, се зароди любовта ми към това изкуство. Толкова бях пленена от емоцията, която раздават артистите със своята естествена игра и заряд, че когато се прибирах вкъщи, не исках да гледам анимационните филмчета като Мики маус, а настоявах всяка седмица да ходя на куклен театър. Сега ще имам възможността освен на музикална да покажа таланта си и на театрална сцена. Бих казала, че оттук започва моята театрална кариера, защото имам предложения и за други постановки, а също и в киното.







- Какъв е сюжетът на постановката?



- Тематиката е много интересна и свързана с днешния начин на живот. Акцентирано е върху това, че живеем в свят, пълен с фалш и бездуховност, и хората масово са обърнати към материалното, как изглеждаме, какви коли караме. Че не акцентираме върху емоциите си, загърбваме случващото се в душите ни и така животът губи своя смисъл. Това се припокрива много добре с моите лични възгледи и ценности с новата ми песен Let me be, която е с послание да бъдем себе си.







- Каква е вашата роля?







- Аз съм в ролята на една съвременна кифла, която се интересува само от това в кой мол да напазарува новите и модерни дрешки, какъв маникюр да си направи, колко добре да изглежда и какъв силикон да си сложи, за да е още по-вървежна. Героинята ми изобщо не се вълнува от това как се чувстват хората, какви са взаимоотношенията между тях. Тя има сестра близначка, която играе ролята след мен. Така че постановката е един вид моноспектакъл. Всяка една поотделно излиза пред публиката, която се явява психотерапевтът, когото тя посещава. Разкрива се, че всеки един от нас носи две лица. Има и тъмна, и светла страна. И е въпрос на това, че трябва да се приема и със силните, и със слабите страни. А приемайки себе си, ще приема и другите хора. В случая и двете сестри близначки имат характерови черти, които са взаимни, но всяка една не приема другата и я оплюва по свой начин, недоволствайки от нея пред психотерапевта.







- Говори се за локдаун в средата на октомври. Възможна ли е отмяна на премиерата?







- Да, чува се, за съжаление. Но мисля, че човек трябва да намира шанс в кризата и да не унива. Изкуството винаги ще излиза на преден план, дори да има период на затваряне. Така че ние подготвяме нещата и те ще се случат, дори и да не е на 21 октомври. Ще се направи следваща дата и постановката ще има своята премиера.







- Покойният проф.Вучков не криеше симпатиите си към вас, особено при гостуванията ви в неговото предаване. Спомняте ли си понякога за него?



- Прекрасни спомени пазя от него. Това е човек, който бе един от най-големите критици. Моят талант беше много високо признат от него и смея да кажа, че станах неговата любимка в телевизионното му предаване. В едно от последните ми участия при него не само че го разплаках и го докоснах емоционално с едно мое изпълнение на "Камино" на Лили Иванова, неговото мнение бе, че съм за най-големите подиуми в света. Беше много естествен и непринуден, казвайки всичко така, както го усеща.



Една вечер ми се обади в 23,30 ч. екзалтиран и въодушевен, че предаването с мен на Великден е имало най-високия рейтинг досега в неговите предавания. 1,5 млн. зрители са гледали шоуто и моя концерт. За него беше много голямо щастие, а за мен признание. Това никъде досега не съм го коментирала. Трябва да говорим за такива хора и така ще държим паметта им жива.