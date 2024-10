Приятелката на Лиъм Пейн си е тръгнала от Аржентина няколко дни преди фаталната му смърт! Обяснението й е доста странно

© Гаджето на Лиъм Пейн обясни защо е напуснала Аржентина дни преди смъртта на приятеля си.



Припомняме, че звездата от One Direction беше намерен мъртъв вчера в хотела, в който бе отседнал с приятелката си в Буенос Айрес.



Кейт и Лиъм Пейн бяха на пътуване в Буенос Айрес, което включваше посещение на неговия колега от групата One Direction Найл Хоран. Въпреки това, по средата на пътуването, Кейт се прибира обратно вкъщи и по-късно става ясно, че тя не е присъствала по време на смъртта му.



Два дни преди смъртта на Лиъм, Кейт обясни в клипче в TikTok защо е решила да се прибере у дома и да не продължи пътуването, пише The Tab.



"Бях толкова готова да си тръгна“, каза тя.



"Обичам Южна Америка, но мразя да стоя на едно място твърде дълго. Трябваше да сме там пет дни, но станаха две седмици и аз просто си казах: "Трябва да се прибера вкъщи“.



Във видеото тя не каза защо Лиъм е решил да не се върне с нея. Само часове преди смъртта си Лиъм публикува в Snapchat негови снимки с Кейт, но изглежда, че те са били направени преди това по време на пътуването.