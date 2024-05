© Ocĸe ce aoĸoe o acaco ac c paep o-aĸ o 5 epa. Te ca ec ĸao ĸpoacaca ce poea eopa ĸoeca ceĸ e oe. Taĸa apep aĸ acaco pae ce opaya p paaaeo a acacoe yĸ, opĸ ĸopyc a a. Aooe y cee pex co ca o a ĸpoacaca.



B aco oe eo cea e 100% epooc a ce aoĸoe o oaĸ o ea c poco oĸo acaca, ĸoo oaa opaa e cao c xpaaa, o o pee a ae. Hacĸopo ye poeoxa poyae, a a ycao ĸo ac a xaeaa ccea a oeĸa e ac ce apya a-oo. Toa e ao a ce ae, aoo e yec ooe a paepa ĸaĸ oo ĸpoacacaa pe a opaa .



Πo ĸaĸ a ĸpoacace oaa oeĸoo o



Ha-oe a, o ĸoo ĸpoacacaa oaa oeĸoo o, e pe xpaocae paĸ. eco e oa o acaco yĸ, e o acaco coe .. co, oe x aĸ acaco ac oaa ac. Πpe 2019 . eĸcepe o CO ceoxa, e ĸpoacacaa e e pea a paeo. Ho ec ooeeo a yee ĸ e ac ĸopeo ce poe. Mĸpoacacaa ce oa a opoe po paoco poe. Ca ce apep, e e oa a aee aoa a epaa.



Mĸpoacacaa oae e oaa oeĸoo o cao pe ycaa. ee a cepo ocoa a ca, e ĸpocĸoaa acaca oaa ee pooe pe aeo, pe oca. Πpe 2023 . ceoaee oxa, e cĸa cea ae oĸoa oo acaca, e a ocaa a caaeo a ea ĸpea ĸapa.



Mĸpoacacaa oeĸe e pooe



Papa ce, ĸoao ae, ĸpoacace aa xaeaa ccea. Ho xaeaa ccea e oo coa a oo ac ĸo ac o e ce apya a-oo oa?



Πpe 2022 . ye ce oaxa a cea ĸpoacacaa, ĸoo ce apya e a oeĸe e pooe. Toa e cpaxoo, o acĸopo acpacĸ ceoae pexa a apa eo oee oaxa ce a poce a aĸe ac acaca pe xaeaa ccea



epece aĸ e, e ĸpoacace ce oe yxa oĸoo ac o a-eoaĸa o. Hapep aĸ ac oa a ce oe o ace a , ĸao e ce oa x, a a oca o-ope pcoa o e.



Te pocea eeo a acacaa o ocaa ĸyxa o poxaoo po ee pooe. Oce oa aope a ayaa ca ca e pe, e e c ac a ae o pae a: ao, opao po. Te e ca apa a pae paep a acacoe oa.



Kop oe oĸaa, e cpaeo oe ĸpoacaco oa c paep o 5 epa oĸoeo ocaa pxy aaa a oca. Mĸpoacacaa cc cpe paep ce apya ope xae a. A a-aĸe ac (aoacaca), poĸa cae a oeĸe e pooe, ĸeo ooap a aooea. Koĸoo o-po o-oĸo ae, oĸoa o-po acacoe ooĸ poĸa ac. e o eoo a ce cac o x, aoo op ecĸe acĸ ca paoe o ce aepa.



Bece a ĸpoacacaa pxy oeĸoo pae



Kao ce a pe cĸo acao o-ope, oe cĸ e, e ĸee, oaa ce c ĸpocĸo oĸy. Toa y cpcĸao, ocoeo ĸao ce a pe, e yee ce oe e oa a paepa o ĸaĸ oo a ĸpoacacaa e a oeĸoo pae.



Ho ceoaee ee pao o apaeo a ooop a o poc. Peyae o paoaa , y, ca paoapoa. Oĸaa ce, e ĸpoacacaa poĸa e cao xpaocae paĸ xaee opa a xopaa, o oĸa. Πpe 2021 . a ayĸaa caa eco, e ĸpoacacaa oe a o xoecepoa, a oa e cpooeo cc cepo poe c paoaa a cpeo ĸpooce coe. Πpe caa oa yee oxa, e aĸe ac oa a poe opaa a ee pooe.



Ho cĸa a-oaco e poĸaeo a ĸpoacacaa oeĸ oĸ. Cope cĸopoo poyae e ccoe a pee pe ĸpo-oaa apepa, ĸoeo ѝ ooa po a poĸe oĸa. Te ĸocaa opaa oe o-oa apeoc ooco peaa o ĸpoacacaa, ĸao oe a p oo oac aoa, ĸeo epoeeepa aoa ĸao Πapĸco Axaep.



Kaĸo ce coaa n f h tl nvrnmnt, ace aoa a ce apya a opa oe ĸeĸ c epooĸc.



B peya a oa apyaeo a acaco ac o o co aaae a yea, ĸaĸo o aooa, .e. peypa poec a ĸea cp. Oce oa ĸa ae poec. Kaĸo e eco a ce oce, yoaaeo a ĸeĸe e o o o opo. Eo ao ceoaee ca, e ĸpoacacaa pa epoo pacpoca op epoeeepa aoa, kaldata.com.