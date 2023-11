Радослав Бурлаков, DJ Burlak: България по нищо не отстъпва на световната клубна сцена

© Когато човек прави това, което обича и влага сърцето и душата си в него, Вселената някак си му връща и неминуемо в един момент трудът и усилията ти биват възнаградени. Това каза музикантът Радослав Бурлаков – DJ Burlak в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.



12 години той работи във Военноморския флот във Варна, но музиката винаги е изпълвала живота му със смисъл, разказва той. След това в продължение на 13 години води онлайн радио шоу. Там прави 70-минутен DJ сет микс, който се харесва много на публиката. Тогава осъзнава, че е добър в работата си. "Другият момент, в който осъзнах, че има стойност в това, което правя, бе в началните ми стъпки на продуцирането, когато направих ремикс на Love Me Again на Джон Нюман. Тогава, пускайки го в онлайн пространството, страшно много хора ми писаха. Тогава си казах: това е моето нещо. Аз се чувствам страхотно, хората около мен се чувстват страхотно“, споделя Радослав Бурлаков.



DJ Burlak разказа за "Ban Go Ban Ga“, която обиколи света през изминалото лято. Вокалът, който използва, той е чул Instagram Real. "Видях едно момиче, което стои пред къщата си в Габон. Тя пееше акапелно и записваше вокала със своя телефон. На мен страшно много ми хареса, записах го и на следващия ден извадих аудиото и отидох в студиото. Парчето, което хората слушат цяло лято, е една четиричасова работа в студиото“.



Песента е в тоналност си минор. "На мен лично много ми влияе. Когато харесам някоя песен, която ми въздейства много и ме кара да настръхна, често се оказва, че е в тази тоналност“, добави DJ Burlak.



Отдава успеха на "Ban Go Ban Ga“ на дългите години работа и отхвърлените проекти, които за него са били научени уроци. Той идва три-четири месеца след създаването й. "Честно казано, наистина не си представях тази песен да има такъв успех. Моментът, в който забелязах, че песента поема в тази посока, бе моментът, в който хората започнаха да ме питат "Кое е това парче? Как се казва тази песен?“. Африканската култура е една малка част от моите интереси, всячески търся интересното и автентичното. Когато кажеш "Африка“ и "африканско влияние“ аз поне си представям нещо диво и свободно и това ме кара да се чувствам див и свободен“, споделя музикантът.



В началото на декември се очакват 10 ремикса на песента. "Единият от ремиксите е от популярно в Америка унгарско дуо. Останалите артисти са от Румъния, Дубай, Италия, Германия, Австрия, Испания. Имаме четири български ремикса на утвърдени и популярни български диджеи и продуценти. Очертава се доста интересен и колоритен рилийз да излезе в две части. "Ban Go Ban Ga“ е електронна денс музика, но стиловете и ремиксите, създадени от тези хора, са в няколко подстила на афро хаус, тех хаус, дийп хаус, хаус. Ще бъде много колоритно според мен“, разказа DJ Burlak.



Според него България по нищо не отстъпва на световната клубна сцена. "Бил съм навън, бил съм и на много концерти и събития в България, на които са гостували чуждестранни артисти, певци, DJ, и България наистина не отстъпва. В България наистина има много клубове, но малка част от тях са менажирани устойчиво във времето. Според мен трябва да се гледа и в посока подпомагане на тази клубна сцена, но като цяло клубната музика се развива в много добра посока“, каза още музикантът.