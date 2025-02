Сабрина Карпентър зарадва своите фенове със страхотна новина

© Imago Сабрина Карпентър ще участва на тазгодишните награди Brit, съобщиха организаторите, предаде BBC.



Певицата на Espresso беше обявена за носител на наградата за глобален успех – отличие, което признава "феноменалните“ продажби на музиката й в световен мащаб.



Това е първият път, когато международен артист получава тази чест, след като организаторите на наградите промениха правилата, за да включат и чуждестранни изпълнители.



Сред предишните победители са One Direction, Ед Шийрън, Адел и Сам Смит.



Сабрина е номинирана и в категориите "Международен изпълнител на годината“ и "Международна песен на годината“.



Организаторите отбелязват, че 2024 г. е била "наистина невероятна година“ за Сабрина, "в която тя е доминирала в световните класации“.



Певицата оглавяваше британската класация за сингли в продължение на общо 21 седмици и стана първата изпълнителка, която заемаше едновременно трите най-високи позиции.



В САЩ трите ѝ сингъла – Taste, Please Please Please и Espresso – изравниха рекорд, поставен от The Beatles преди 60 години, отбелязват организаторите на Brit Awards.



Сред останалите изпълнители, които ще се качат на сцената на церемонията на 1 март, са JADE, Myles Smith, Shaboozey и Teddy Swims.



Феновете на Сабрина реагираха с въодушевление на новината, но някои смятат, че британските изпълнители Чарли XCX и Дуа Липа биха били по-подходящи победители.



Певицата на Brat е номинирана за пет награди тази вечер, включително за "Албум на годината“ и "Изпълнител на годината“.



Дуа Липа се бори за четири отличия, включително за "Най-добро поп изпълнение“, което спечели миналата година.



Миналогодишните победители в категория "Изгряваща звезда“ – The Last Dinner Party – имат четири номинации и ще се качат на сцената на церемонията, след като миналата година прекъснаха турнето си.