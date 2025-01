След пет години раздяла съдбата отново ги събира заедно

© Бен Стилър и съпругата му, актрисата Кристин Тейлър, са известни с един от най-дългите и щастливи бракове в Холивуд, но това не винаги е било така. В интервю за "The New York Times" Стилър беше попитан за това дали е вярно, че двамата с Тейлър, които се ожениха през 2000 г., са се разделили за известно време. Стилър заяви, че когато през 2016 г. е излязъл филмът му "Зулендър 2", бракът им "не е бил в добро състояние".







Той беше попитан за участието на Тейлър в "Шоуто на Дрю Баримор", където тя обсъди "раздялата и помирението като резултат от това, което тя нарече "скокове в растежа на възрастните". "Когато се разделихме, просто имах пространство да видя каква е връзката ни, какъв е животът ми, когато не сме в тази връзка, колко много обичах семейството ни", каза Стилър пред "The Times".



"Това бяха три или четири години, в които не бяхме заедно, но винаги бяхме свързани. В съзнанието ми никога не съм искал да не сме заедно. Не знам къде беше Кристин, трябва да я попитате, но Ковид ни събра в една къща". "Мина почти една година преди наистина да се съберем. Но съм много благодарен за това и мисля, че не са много хората, които се събират отново, след като са се разделили", каза актьорът. "Няма нищо сравнимо с чувството, когато се върнеш. Ставаш много по-благодарен за това, което имаш, когато знаеш, че може да го загубиш". Двойката има дъщеря и син - Ела и Куинлин, припомня БГНЕС.



Признанието на Стилър за трудностите в брака му идва на фона на все повечето разводи в Холивуд в последно време.