ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© БИЙТЪЛС



Легендарната рок група Бийтълс издава нова музика повече от 50 години след разпадането си.



Пол Маккартни и Ринго Стар се обединиха, за да завършат последното недовършено парче на групата "Now and Then", което ще бъде пуснато в четвъртък, 2 ноември. Мелодията първоначално е написана от покойния Джон Ленън и през годините е доразработена от Маккартни, Стар и покойния Джордж Харисън.



"Когато загубихме Джон, знаехме, че това наистина е краят", заяви 81-годишният Маккартни в тийзър видео в Instagram за издаването на песента, споделено в четвъртък, 26 октомври. Думите му бяха последвани от аудио клип на Харисън, който казва: "Говорех с Йоко и тя каза: "А, мисля, че имам касета с Джон".



(Напомням, че Ленън е убит от Марк Дейвид Чапман през 1980 г. на 40-годишна възраст, докато Харисън почина от рак на белия дроб през 2001 г. на 58-годишна възраст.)



След телефонно обаждане от Маккартни, 83-годишният Стар се присъединява към бившия си колега, за да завърши недовършената песен на Ленън. В клипа синът му Шон Оно Ленън заяви: "Това е последната песен, която моят баща, Пол, Джордж и Ринго ще направят заедно".



Тийзърът завършва с това, че Маккартни споделя признателността си към своите колеги музиканти, като казва: "Какъв късмет имах, че тези мъже да бъдат в живота си?"



Преди издаването на песента, 12-минутен документален филм за създаването на песента ще бъде излъчен премиерно в канала на групата в YouTube в сряда, 1 ноември, и ще включва ексклузивни кадри и коментари от членовете на групата, Оно Ленън и режисьора Питър Джаксън. Парчето ще бъде включено и в новите версии на албумите Red and Blue на The Beatles, които ще излязат в петък, 10 ноември.



По-рано тази година Маккартни каза пред BBC Radio 4, че той и Стар са използвали изкуствен интелект, за да "извадят" гласа на Ленън от неиздаденото му демо "Then and Now".



Бийтълс се разделят официално през 1974 г. след години слухове. Въпреки че много фенове спекулират, че връзката на Оно с Джон е довела до разпадането на групата, Маккартни твърди, че това не е така. "[Йоко] със сигурност не разби групата, групата се разпадаше така или иначе", каза той в интервю през 2012 г. с Дейвид Фрост.



Той продължи: "Не мисля, че можете да я обвинявате за нещо. Когато Йоко се появи, част от нейното привличане бяха авангардната ѝ страна и възгледите ѝ, така че тя му показа друг начин на живот, който беше много привлекателен за него. Така че беше време Джон да си тръгне, той определено щеше да си тръгне.



Въпреки това Маккартни наскоро разкритикува поведението на Оно по време на записа на групата на The Beatles от 1968 г. (известен още като Белия албум). По време на епизода на неговия подкаст "McCartney: A Life in Lyrics" от 11 октомври той каза, че Оно е "намеса на работното място" и я описа като нещо, с което той и другите членове "трябвало да се справят.



АМАЗОНКА



Човешки лица и други фигури, издълбани в камък, бяха разкрити по бреговете на река Амазонка, тъй като историческа суша в бразилския регион доведе нивата на водата до безпрецедентно ниски нива.



Петроглифиите, които включват животни и други природни форми, са разкрити на брега на Рио Негро, на археологически обект, известен като Ponto das Lajes или Мястото на плочите.



Изследователите изчисляват, че маркировките са на възраст между 1000 и 2000 години.



Резбите са били забелязани преди това по време на тежка суша през 2010 г., когато нивото на водата в Рио Негро падна до 13,63 метра, тогава най-ниско ниво за всички времена.



Този месец се появиха повече маркировки, докато водите се оттегляха още повече. На фона на необичайно сух сезон, който учените отдават на метеорологичния модел Ел Ниньо и затоплянето в Северния Атлантик, свързано с климатичната криза, Рио Негро падна под 13 метра за първи път в историята си, като регистрираната дълбочина в понеделник беше 12,89 метра.



Освен антропоморфни лица и изображения на вода, някои скали показват канали, които предполагат, че мястото е било използвано и за производство на каменни инструменти.



Карлос Аугусто да Силва от Федералния университет на Амазонас идентифицира 25 групи резби върху една скала, която според него е била използвана като точило за различни инструменти. "Тук те са подхотвяли сечивата си", каза археологът пред местния новинарски сайт Amazônia Real.



Фрагменти от керамика, за които се смята, че са на хиляди години, също са открити на мястото, което е било дом на големи местни села в предколумбовите времена.



Въпреки че са определени като археологически обект, петроглифите Ponto das Lajes не са проучени и изследователите оценяват възрастта им въз основа на подобни скални изсичания в други части на централна Амазония.



"Тези места, днес археологически обекти с черна почва, големи количества керамични фрагменти и скални изсичания, разказват древната местна история на региона и трябва всички ние, които живеем днес в Манаус, да се отнасяме с уважение към тях", каза археологът Филипо Стампанони Баси.



ПИЛОТ НА ГЪБИ



Пилотът на Alaska Airlines, обвинен в опит да деактивира двигателите на самолет по време на полет, каза на следователите, че вярва, че е сънувал под влияние на халюциногенни гъби, които взел 48 часа преди инцидента, според архивите на щатския съд, получени от CNN. Джоузеф Д. Емерсън, 44-годишен пилот, се е опитал да намали горивото в двигателите на самолета, докато полетът е бил на път от щата Вашингтон за Сан Франциско в неделя, твърдят властите. Бързите действия на капитана и първия офицер на самолета са предпазили двигателите от пълна повреда, каза авиокомпанията. Емерсън разкри пред следователите, че е консумирал "вълшебни гъби“ приблизително 48 часа преди инцидента в самолета“. Така пише в клетвената декларация, подадена от прокурорите. Също така пилотът призна, че не е спал през последните 40 часа, според отделен документ на федералния съд. Емерсън каза на полицията, че си мисли, че сънува и вярва, че дърпането на ръкохватките на пожарогасителна система - която намалява горивото за двигателите на самолета - ще го накара да се "събуди", се казва в документи на държавния съд. Емерсън се возел в пилотската кабина на сгъваема седалка, както е позволено на пилоти, които не са на работа, и възникнала суматоха, когато той посегнал към контролния панел. В документите пише, че когато Емерсън понечил да борави с контролите, един от пилотите "сграбчил китките на Емерсън и (другият пилот) съобщил, че са се борили с Емерсън няколко секунди, преди той да се спре и да каже, че е добре".



Емерсън е преживявал депресия, причинена от неотдавнашна смърт на приятел, се казваоще в документите. Той преживял нервен срив и казал на екипажа на полета, че трябва да бъде усмирен.



Много малко вероятно е псилоцибинът – понякога наричан "магически гъби" – все още да е в системата на пилота 48 часа след употреба, но е възможно той да е усещал дълготрайните ефекти от химикала, каза Мат Джонсън, професор от Джон Хопкинс, който изучава психеделици и други наркотици. Джонсън сравни употребата на гъби с пиенето на алкохол - дори човек вече да не е пиян на сутринта, махмурлукът, причинен от алкохол, може да наруши поведението или способността му да функционира.



Възможно е продължителният ефект на псилоцибина, съществуващата депресия и лишаването от сън да са създали "перфектна буря", в която Емерсън е преживял поведенчески промени или дереализация, каза Джонсън.



Дереализацията е чувство на откъснатост от заобикалящата ни среда. Хората често описват преживяването като усещане, сякаш са във филм или сън. "Психотичното поведение" е сред рисковете от приема на псилоцибин, особено за тези със съществуващи психиатрични разстройства, каза Джонсън.



Емерсън е обвинен от федералния прокурор в намеса в работата на екипажа на полета, съобщиха във вторник от прокуратурата на САЩ за окръг Орегон. Това обвинение идва след десетки държавни обвинения, повдигнати в Орегон, включително 83 престъпления за опит за убийство, 83 обвинения за безразсъдно застрашаване и едно обвинение за застрашаване на самолет, показват записите на резервациите. Във вторник той се призна за невинен по всички държавни обвинения.



След сблъсъка в пилотската кабина, Емерсън бил отведен в задната част на самолета, но след това се опитал да хване дръжката на аварийния изход по време на снижаването на полета, според съобщение на американската прокуратура.



Полетът е отклонен към Портланд, Орегон, където Емерсън е задържан от полицията на летището на Портланд.



Докато бил в ареста, Емерсън казал на един от полицаите, че е изпаднал в депресия преди около шест месеца, според клетвена декларация, съставена от агент на ФБР и включена заедно с федералната жалба. Емерсън отрекъл да приема каквито и да било лекарства, но обсъдил психеделичните гъби с отговорния служител.



"Полицаят и Емерсън говориха за употребата на психеделични гъби и Емерсън каза, че за първи път ги опитва", се казва в клетвената декларация.



Попитан конкретно дали Емерсън е казал на полицаите, че е бил под въздействието на гъби по време на инцидента, говорител на американската прокуратура в Орегон каза пред CNN, че това остава част от тяхното текущо разследване. Докато беше в ареста, Емерсън казал, че "признава какво е направил". "Не се боря с никакви обвинения, които искате да повдигнете срещу мен, момчета", каза той.



Емерсън е държан без гаранция в затвора на окръг Мълтнома и се яви в съда във вторник, облечен в синя затворническа униформа, с ръце зад гърба. Освобождаването му не беше разгледано на изслушването във вторник, каза съдията Джена Планк от окръжния съд на окръг Мълтнома, отбелязвайки, че неговият случай изисква "по-стабилно изслушване за освобождаване“ в рамките на пет дни. Онлайн записите не посочват адвокат на Емерсън и медиите в САЩ работят, за да определят дали той има законно представителство както в щатския, така и във федералния съд.



Властите не вярват, че инцидентът е терористичен акт или идеологически мотивирано насилие, каза пред CNN източник от правоприлагащите органи, запознат с разследването. Разследващите смятат, че това може да е резултат от епизод на влошено психично здраве и властите подготвят съдебните служители да наредят оценка на психологическото състояние на обвиняемия като част от съдебното производство.



ДОНАЛД ТРЪМП



Доналд Тръмп се сравни с Нелсън Мандела, докато говори за правните си проблеми в реч на последния си предизборен митинг.



Бившият президент на САЩ се оприличи на активиста срещу апартейда в понеделник, като твърдеше, че е обект на прицел от федерални и щатски прокурори заради политиката си.



В момента Тръмп е изправен пред четири наказателни обвинения и многобройни граждански процеси, свързани с редица обвинения - въпреки че те не са го спрели да поиска връщане в Белия дом.



Тръмп, който беше в Ню Хемпшир, за да се регистрира за първичните президентски избори, проведе митинг, на който атакува отговора на Джо Байдън на конфликта Израел-Хамас и обеща да изгради отбранителен щит над Щатите, вдъхновен от Железния купол.



Той обаче съсредоточи голяма част от речта си върху наказателните и гражданските дела срещу него - и предположи, че може да влезе в затвора, както Мандела.



"Нямам нищо против да бъда Нелсън Мандела, защото го правя с причина", каза Тръмп пред разгорещени поддръжници в Дери, Ню Хемпшир.



"Трябва да спасим страната си от тези фашисти, тези лунатици, с които си имаме работа. Те са ужасни хора и унищожават страната ни."



Мандела, който почина през 2013 г., прекарва 27 години зад решетките заради противопоставяне на системата на апартейд в Южна Африка. През 1993 г. получава Нобелова награда за мир.



Обвиненията срещу Тръмп включват твърдението, че той е преувеличил нетното си състояние и е класифицирал погрешно тайните плащания на жени, направени по време на неговата президентска кампания през 2016 г.



Твърди се също, че е съхранявал секретни документи в своя клуб Mar-a-Lago и незаконно се е опитал да отмени загубата си на изборите през 2020 г.



Насочвайки вниманието си към Байдън, Тръмп каза на митинга, че неотдавнашната реч на президента за конфликта в Близкия изток е "гротескно предателство на Израел" и "една от най-опасните и заблудени речи, изнасяни някога от Овалния кабинет".



Коментарите на Тръмп дойдоха, след като той официално подаде документи за първите първични избори в страната, където написа "Гласувайте за Тръмп и решете проблемите си" на възпоменателния плакат в Конкорд, който всички кандидати ще бъдат помолени да подпишат.



Тръмп беше заобиколен от засилени мерки за сигурност за посещението си и само поддръжници, избрани от кампанията му, бяха допуснати да се наредят в коридора на Държавната сграда, водещ до кабинета на държавния секретар.



Достъпът до сградата също беше ограничен.



Кандидатите за президент имат време до петък да се запишат официално за първичните избори и се очаква десетки политици да го направят.



Процесът е може би неочаквано прост и лицата, които искат да участват в гласуването, трябва само да отговарят на основните изисквания, за да бъдат президент – включително минималната възраст – и да попълнят формуляр от една страница, преди да платят такса от 1000 долара.



През 2020 г. 33-ма демократи и 17 републиканци стигнаха до гласуването.



НАЙ-СТАРОТО КУЧЕ



Боби, най-старото куче в света, почина, след като достигна почти невъобразимата възраст от 31 години и 165 дни, съобщи Световните рекорди на Гинес в понеделник.



Смъртта му в болница за животни в петък първоначално беше обявена от ветеринарния лекар д-р Карън Бекер.



Тя написа във Facebook, че "въпреки че е надживял всяко куче в историята, неговите 11 478 дни на земята никога няма да са достатъчни за онези, които го обичат".



Имаше много тайни около необикновената старост на Боби, каза неговият собственик Леонел Коста пред "Гинес" през февруари. Той винаги се разхождаше свободно, без каишка или верига, живееше в "спокойна, мирна" среда и ядеше човешка храна, накисната във вода, за да се отмият подправките, каза Коста.



Той прекарва целия си живот в Conqueiros, малко португалско село на около 150 километра северно от столицата Лисабон, често скитайки се с котки.



Според собственика му Боби бил чистокръвен Rafeiro do Alentejo - порода куче пазач на добитък. А според Американския киноложки клуб Rafeiro do Alentejos имат очаквана продължителност на живота около 12-14 години.



Но Боби е живял над два пъти по-дълго от това, надминавайки почти вековен рекорд, за да стане най-старото живо куче и най-старото куче на всички времена – титла, която преди това е била държана от австралийското пастирско куче Блуи, което е родено през 1910 г. и доживява до 29 години и 5 месеца.



Историята на Боби обаче за малко да има различен край.



Когато той и трите му братчета и сестричета се раждат в семейната барака за дърва, бащата на Леонел Коста решава, че вече имат твърде много животни у дома.



Леонел и братята му мислели, че родителите им са взели всички кученца, за да бъдат унищожени. Въпреки това няколко тъжни дни по-късно, те намерили Боби жив, безопасно скрит в купчина дървени трупи.



Децата скрили кученцето от родителите си и когато се разбрало за съществуването на Боби, той бил твърде стар, за да бъде приспан, и продължил да живее рекордния си живот.



Партито за неговия 31-ви рожден ден през май беше посетено от повече от 100 души и танцова трупа, казаха от "Гинес".



Зрението му се влошавало и ходенето ставало все по-трудно с напредването на възрастта на Боби, но той все още прекарвал време в задния двор с котките, почивал си повече и дремел край огъня.



"Боби е специален, защото да го гледаш, е като да си спомниш хората, които бяха част от нашето семейство и за съжаление вече не са тук, като баща ми, брат ми или баба ми и дядо ми, които вече са напуснали този свят", каза Леонел Коста пред "Гинес" през май.