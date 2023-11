ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© КРАЛСТВО КАНАДА



Самопровъзгласилата се "Кралица на Канада“ Романа Дидуло и нейните последователи, известни със своите вярвания в QAnon, напуснаха училището в Ричмаунд, Саскечуан, в което се бяха настанили за повече от два месеца.



Кметът Брад Милър каза, че култът е напуснал училището рано следобед в сряда.



По-рано тази седмица чрез онлайн отразяване на редовните видеоклипове на живо на култа "Кралство Канада“ – които публикуват в приложението Telegram – гражданите откриха че групата е имала нагревател, подпрян на резервоар с пропан в училището.



Това, каза кметът, е нарушение на правилата за противопожарна безопасност.



В сряда селото изпрати шефа на пожарната, строителен инспектор и полицай в училището, но Милър каза, че екстремистката група не им е позволила да влязат в училището.



Милър обаче каза, че след посещението Дидуло и нейните последователи бързо са се натоварили в колите си и са напуснали училището.



"Веднага след това започнаха да се шляят насам-натам като група малки пилета и да закачат фургони или ремаркета като полудели“, каза Милър.



Но не се отдалечили много.



Милър каза, че са лагерували само на 11 километра източно от селото в селската община Фокс Вали върху неизползвана земеделска земя, след като им е било дадено разрешение да останат там от собственика на земята.



Милър каза, че изпитва облекчение да ги види как напускат селото, но все още не празнува.



"Все още мисля, че може да се върнат и ако го направят, ще бъда разочарован. Но когато ги видя да се махат, ще организирам най-голямото парти в историята.“



Той каза, че в момента селото диша малко по-леко.



"Това е облекчаващо. Не познавате чувството, докато не заживеете с него. Но те все още са на единайсет километра от нас. Ние ще продължим да ги изтласкваме. Не ме интересува къде ще отидат, просто ги махнете оттук."



Междувременно в четвъртък Рики Манц, собственикът на старото училище в Ричмаунд, който беше поканил Дидуло и култа ѝ, пропусна заседанието си по обвинение в нападение в съда в Лидер, Саскечуан. Тази информация беше потвърдена за CBC от офиса на провинциалния съд на Swift Current, който работи като служба по вписванията на съда в Лидер.



Службата на съда каза, че вече е издадена заповед за ареста на Манц.



След като култът се премести в Ричмаунд на 15 септември, те започнаха да следят жителите наоколо, и да ги заснемат на видео. Милър каза, че това поведение кара хората да бъдат стресирани и уплашени и се отразява на психичното им здраве.



Последователите на Дидуло също изпратиха много писма за "прекратяване и отказ“, заплашвайки хората в общността с "публична екзекуция“, ако не се придържат към "указите“ на кралицата.



Д-р Кристин Сартески, професор по социална дейност и криминология в университета Чатъм в Питсбърг, Пенсилвания, следи движението на "Кралицата на Канада“ от години.



През октомври тя каза пред CBC, че култът е отправял подобни заплахи за "публична екзекуция“ и преди, но доколкото ѝ е известно, никога не е прибягвал до насилие. Тя казва, че това не означава, че заплахите срещу хората от Ричмаунд не трябва да се приемат на сериозно.



"Не знаем на какво са способни, но са много активни“, каза Сартески.



Жителите на Ричмаунд проведоха двудневен протест през уикенда на 14-15 октомври, призовавайки култа да напусне.



Милър каза пред CBC в петък, че оттогава групата е спряла да снима жителите и е доста тиха. Милър и един от членовете на неговия съвет получиха нови писма за прекратяване и отказване миналата седмица, но той каза, че те не застрашават живота им.



Междувременно Милър каза, че Ричмаунд проучва някои нови правни пътища, които може да прогонят култа завинаги, но той не може да сподели тези подробности в момента.



ДЖОРДЖ САНТОС



Комисията по етика на Камарата установи, че конгресменът от Ню Йорк, който беше обвинен в измама на хиляди дарители на кампанията през октомври, "откровено е откраднал от фондовете на кампанията си“ и е използвал "всеки аспект от кандидатурата си за Камарата на представителите за личната си финансова печалба“, съобщи BBC.



В доклада се твърди, че Сантос е използвал средства от кампанията за лечение с ботокс, плащания към OnlyFans и пътувания до Лас Вегас.



Сантос отрече обвиненията, като нарече доклада "отвратителна политизирана клевета“ и добави, че "НЯМА да търси преизбиране за втори мандат през 2024 г.“.



Според New York Times Джордж Сантос е гей и е "първият открит гей републиканец, спечелил място в Камарата на представителите като ненастоящ президент“.



През 2020 г. Сантос каза, че живее с партньор Матеус Джерард, като според съобщенията двамата са сключили брак през ноември 2021 г.



Въпреки че самият той е член на LGBTQ общността, републиканецът има лоши резултати по отношение на правата на гейовете, като преди това изрази подкрепата си за закона "Не казвай гей“ на Флорида и гласно се противопостави на еднополовите родители като "атакуващи семейната единица“.



След публикуването на етичния доклад, който установи, че Сантос е наел една от собствените си компании, за да работи за кампанията му, като тогава компанията е платила на Сантос поне 200 000 долара, няколко членове на Конгреса казаха, че ще въведат мерки за изгонването му от Камарата.



Комитетът обясни: "Той използва връзките си с донори с висока стойност и други политически кампании, за да получи допълнителни средства за себе си чрез измамни или по друг начин съмнителни бизнес сделки.



"Той поддържаше всичко това чрез поредица от лъжи към своите избиратели, донори и персонал относно неговия произход и опит.“



Междупартийният панел добави, че поведението на Сантос "сериозно е дискредитирало Камарата“.



През май на Джордж Сантос бяха повдигнати 13 обвинения във федерални престъпления, включително телеграфни измами, пране на пари и кражба на обществени средства, като обвиненията гласят, че е харчил пари от кампанията си за луксозно дизайнерско облекло.



Избран в Конгреса през 2022 г., Сантос вече е признавал, че е излъгал относно своето образование, религия и трудова история. Той също така твърди, че майка му е била в центъра на Манхатън по време на атаките от 11 септември, въпреки докладите, които показват, че по това време тя въобще не е била в Съединените щати.



След няколко обвинения Сантос каза в Twitter, че няма да се кандидатира за преизбиране и че "семейството м узаслужава нещо повече от това да бъде под прицела на пресата през цялото време“.



ОСАМА БИН ЛАДЕН



В понеделник потребител на TikTok с 371 последователи, използвайки псевдонима "_monix2“, публикува видеоклип, в който чете части от "Писмо до Америка“ на Осама бин Ладен, в което терористичният лидер казва, че убийствата му на близо 3000 американци в атаките от 11 септември 2001 г. са били оправдани от подкрепата на Съединените щати за "окупацията" на Израел на палестинските територии.



До сряда вечерта писмото се превърна в предмет на дискусия сред левите потребители във видео приложението, като някои казаха, че критиките му към американската външна политика са им отворили очите за история, която никога не са научили.



Но писмото не се класира сред най-добрите тенденции на TikTok. Видеоклипове с хаштаг #lettertoamerica са гледани около 2 милиона пъти – сравнително малък брой за изключително популярно приложение със 150 милиона акаунта само в Съединените щати.



След това същата вечер журналистът Яшар Али сподели компилация, която е направил от видеоклиповете на TikTok, в публикация в X. Тази публикация е гледана повече от 38 милиона пъти. До четвъртък следобед, когато TikTok обяви, че е забранил хаштага и десетки подобни варианти, видеоклиповете на TikTok с етикет #lettertoamerica са събрали повече от 15 милиона гледания.



Разпространението на писмото предизвика вълна от коментари, като някои се притесняваха, че потребителите на TikTok са били радикализирани от терористичен манифест, а критиците на TikTok твърдяха, че това е доказателство, че приложението, собственост на китайския технологичен гигант ByteDance, тайно е насърчавало пропагандата през аудитория от американска младеж.



Но разпространението на писмото също така отразява ужасяващата реалност на съвременните социални медии, където млади хора – много от които са родени след 11 септември – споделят и получават информация за бързи приложения за смартфони, предназначени да направят видеоклиповете viral (вирусни), независимо от тяхното съдържание.



То също така показа как усилията за потискане на такава информация могат да имат обратен ефект. Много от видеоклиповете в TikTok бяха публикувани, след като британският вестник Guardian, който беше публикувал копие от писмото на бин Ладен, го премахна. Някои тиктокъри казаха, че премахването е доказателство за мъдростта и важността на писмото, което ги кара да го разтръбяват още повече.



"Не превръщайте дългите публични бълнувания на един терорист в забранено знание и в нещо, което хората се чувстват развълнувани да преоткрият“, написа в четвъртък в публикация Рене ДиРеста, изследователски мениджър в Станфордската интернет обсерватория, която е съветвала Конгреса относно онлайн дезинформацията на подобни теми. "Нека хората прочетат исканията на убиеца – това е човекът, който някои глупаци от TikTok избраха да прославят. Добавете още контекст.“



В четвъртък говорителят на TikTok Алекс Хаурек каза, че компанията "проактивно и агресивно“ премахва видеоклипове, популяризиращи писмото заради нарушаване на правилата на компанията за "подкрепа на всякаква форма на тероризъм“ и каза, че "разследва“ как видеоклиповете са попаднали на нейната платформа.



Хаурек каза, че хаштагът #lettertoamerica е бил прикачен към 274 видеоклипа, които са събрали 1,8 милиона гледания във вторник и сряда, преди "туитовете и медийното отразяване да накарат хората да използват хаштага“. Други хаштагове, за сравнение, засенчват обсъждането на писмото в платформата: през последните 24 часа, #travel видеоклипове имаха 137 милиона гледания, #skincare видеоклипове имаха 252 милиона гледания и #anime видеоклипове имаха 611 милиона гледания, каза Хаурек.



Али каза, че е направил видео компилацията в сряда, след като е видял "хиляди“ от видеоклиповете и умишлено е пропуснал "най-запалващите примери“, защото не е искал компилацията да бъде премахната от Instagram, където също я е публикувал.



Той се съгласи, че хаштагът никога не е бил актуален в TikTok, но оспори идеята, че броят на видеоклиповете, публикувани там, е бил "малък“, като каза: "Разбира се, броят им е малък за мащабите на глобална платформа. Но не достатъчно малък, за да бъде нищожен или без значение.



Повечето от видеоклиповете оттогава са премахнати от TikTok, което затруднява получаването на пълен резултат. Но търсенето на писмото в четвъртък сутринта от репортер на Washington Post разкри около 700 видеоклипа в TikTok, само няколко от които получиха повече от 1 милион гледания. Такъв висок брой гледания е често срещан в TikTok, където видеоклиповете се предлагат бързо и средният потребител в САЩ гледа повече от час на ден. Едно вирусно видео миналия месец, в което млада жена обсъжда тегобата от работа от 9 до 5, има повече от 3 милиона гледания и 280 000 харесвания. Видеоклиповете показват много хора, които казват, че са знаели малко за Бин Ладен и се съмняват в това, което са били научени за ролята на Америка в света. Някои казаха, че "се опитват да се върнат към нормалния живот“, след като го прочетоха; в един видеоклип потребител превърта цялото писмо и казва: "Бяхме лъгани през целия си живот.“ Но докато мнозина посочиха коментарите на бин Ладен по палестинския въпрос, малцина подчертаха по-крайната критика в писмото на западната "аморалност и разврат“, включително "блудство, хомосексуализъм, интоксикации, хазарт и лихварство“.



Много коментатори също критикуваха обръщането на внимание на писмото или работеха, за да напомнят на хората, че Бин Ладен е проповядвал антисемитска, сексистка идеология, довела до хиляди смъртни случаи. Във видеото "_monix2“ един коментатор казва: "Момчета, Бин Ладен е написал това. Знаете ли какво направи той? Какво не е наред с всички вас. О, Боже мой. Предполагам, че днес подкрепяме тероризма. (Опитите за достигане до акаунта @_monix2 бяха неуспешни.)



Чарли Уинтър, специалист по въпросите на ислямистките бойци и директор на изследванията в разузнавателната платформа ExTrac, каза в интервю в четвъртък, че е "искрено доста изненадан от отговора“ на писмото, което той описва като "един вид основна доктрина" както за Ал Кайда, така и за терористичната групировка Ислямска държава.



В допълнение към дългогодишните оплаквания, писмото съдържа "отявлен език, който ясно призовава за актове на геноцид и за убиване на невоюващи лица във всяка нация, която е демократична и се бори срещу държава с мюсюлманско мнозинство“, каза той.



"Не писмото става вирусно. Това е избирателно четене на части от писмото, които стават вирусни“, каза той. "И не знам дали е така, защото хората всъщност не го четат, или когато го четат, четат само частите, които искат да видят.“



Разпространението на писмото онлайн беше отбелязано в четвъртък от потребителите във форумите на Ал Кайда, според SITE Intelligence Group, която проследява онлайн екстремизма. Един потребител в четвъртък написа, че ислямистките бойци трябва да се възползват от възможността, като каза: "Надявам се, че всички виждате продължаваща буря в социалните медии. … Трябва да публикуваме все повече и повече съдържание.“



Някои от потребителите на TikTok, които споделиха писмото, публикуваха последващи видеоклипове, в които казват, че не подкрепят тероризма или насилието. Една от първите тиктокърки, които го споделиха и която говори с The Post при условие, че името ѝ не бъде включено в статията, каза, че е насърчила хората да го прочетат с "образователна цел“.



Тя каза, че не "одобрява, нито оправдава“ действията на бин Ладен и "се дистанцира от цялата тази ситуация“. "Тъжен свят е, ако не можем дори да прочетем публичен документ, просто за да се образоваме, без да бъдем опетнени онлайн“, каза тя.



TikTok беше изправен пред критики и призиви за забрана в цялата страна поради популярността на пропалестинските видеоклипове в приложението в сравнение с произраелското съдържание, въпреки че Facebook и Instagram показват подобни тенденции. Във видеообаждане, организирано от TikTok в сряда, съобщено за първи път от New York Times, някои холивудски актьори и създатели на TikTok настояха ръководителите на компании да направят повече, за да разбият антисемитското съдържание.



Но идеята, че дискусията "Писмо до Америка“ е започнала единствено в TikTok, се оспорва от данните на Google, които показват, че интересът към търсенето на "писмото на Бин Ладен“ е започнал да се натрупва миналата седмица, дни преди то да стане тема на разговор в TikTok.



И TikTok далеч не е единственото място, където писмото е обсъждано. Въпреки че Instagram блокира търсенията за някои хаштагове, видеоклипове, свързани с писмото - включително критичните към него - останаха публично в приложението, собственост на Meta.



В четвъртък следобед търсенията за "писмо до Америка“ в Instagram все още получаваха етикет "Популярно“. Една публикация, поредица от екранни снимки на писмото, имаше повече от 10 000 харесвания.



В четвъртък писмото и името на бин Ладен също бяха "актуални теми“ в X, социалната мрежа, собственост на Илон Мъск. Един туит от сряда, чийто автор каза, че четенето на писмото е като усещане за "разбиване на стъклена стена“, поставя въпроса: "Така ли се чувстват бившите членове на култа, когато се осъзнаят“. Публикацията остана онлайн в четвъртък, с близо 3 милиона гледания.



Писмото - превод от близо 4000 думи на коментарите на лидера на Ал Кайда - първоначално е било публикувано на арабски на уебсайт в Саудитска Арабия, използван за разпространение на послания на Ал Кайда. The Guardian първоначално публикува английски превод през 2002 г. заедно с новинарска статия, която предлага повече подробности за това как е започнала да циркулира сред "британските ислямски екстремисти“.



Въпреки че Guardian премахна писмото в сряда, неговата замяна, страница, наречена "Премахнато: документ“, до четвъртък се превърна в една от най-гледаните страници на уебсайта на вестника. Някои тиктокъри изразиха гняв към вестника за, по думите на един, "активно цензуриране“ на информация.



Говорител на Guardian каза в изявление, че писмото е премахнато, след като е било "широко споделено в социалните медии без пълния контекст“.



Редакторите на Guardian се сблъскаха със "безпечеливш сценарий“, след като интересът към писмото на бин Ладен започна да расте, каза в телефонно интервю Марко Бастос, старши преподавател по медии и комуникации в Сити, Лондонски университет.



"Ако не свалят съдържанието, то ще бъде използвано и ще бъде обсъдено, потенциално споделено и ще стане вирусно – ако не извън контекста, то със сигурност извън обхвата на оригиналния текст“, каза Бастос. "Ако го свалят, ще бъдат обвинени, както са в момента, в цензура.“



По време на публикуването редакторите "очакваха, че това писмо ще бъде прочетено критично и враждебно... че ще обработят това в рамките на възгледа – или пристрастието, ако предпочитате – на западната страна на събитията“, добави Бастос. "И сега се консумира, разпространява и споделя, за да прокара дневен ред, който е точно противоположен на този, за който първоначално е предназначен.“



Уинтър, специалистът по въпросите на ислямистките бойци, каза, че намира за "донякъде иронично“, че писмото се споделя безкритично в мрежата.



"Хората, които смятат себе си за критични потребители на основните медии, консумират това много безкритично и не мислят за контекста около него“, каза той.



ЛЪВ В ИТАЛИЯ



Лъв обикаля улиците на италиански крайморски град в продължение на няколко часа, след като избяга от местен цирк, което накара активисти да призоват Италия да забрани дивите животни в развлеченията.



Алесандро Грандо, кметът на Ладисполи, близо до Рим, каза на жителите да си останат вкъщи в събота, докато полицията и служителите на цирка се опитват да хванат животното, което в крайна сметка беше упоено и заловено.



Видеоклипове, публикувани по-късно в италианските медии, очевидно заснети от местните жители, показват възрастния лъв, който се разхожда по тъмни и пусти улици.



Но Рони Васало, който отговаря за животните в Rony Roller Circus, каза, че докато мисълта да се сблъскат с лъв би накарала повечето хора да се страхуват, осемгодишният Кимба представлява малка опасност.



"Той се срещна с хора в среда, с която не беше свикнал... и нищо не се случи. Той дори за секунда не е имал инстинкт да нападне човек“, каза той пред АФП от името на цирка. Той каза, че страхът му е бил "някой да е наранил животното поради страх или излишен ентусиазъм“.



В публикация във Facebook повече от пет часа след съобщението, което вдига тревога, Грандо каза, че лъвът е бил "упоен и заловен“. "Сега той ще бъде взет в ръце от персонала на цирка“, написа той, като благодари на службите за спешна помощ и доброволците, които помогнаха в "тези часове на голямо безпокойство“.



"Надявам се, че този епизод може да раздвижи някои съвести и че най-накрая можем да сложим край на експлоатацията на животни в цирковете“, добави кметът.



Очаквайки оплакванията на жителите, той каза по-рано, че не е разрешил присъствието на цирк с лъвове в града, но че няма власт да го блокира.



Васало каза, че Кимба е бил само леко упоен и се е събудил почти веднага, докато прегледите от ветеринари са заключили, че не е страдал от отрицателни ефекти от екскурзията си.



Но водачът, чието семейство ръководи пътуващия цирк, каза, че всички са били "много разтърсени и много напрегнати“ след бягството, което според него не е инцидент. Васало каза, че лично е проверил клетката час преди лъвът да се разхожда и "всичко е било наред“.



Той отказа да коментира съобщенията за саботаж, включително че заключването е било принудително, заявявайки, че тече разследване. Добави още, че никога преди не се е случвало и е "много странно“.



Кимба е роден и израснал в плен, заедно с двамата си братя Зевс и Иван и сестра Мая. Циркът си навлече гнева на борците за правата на животните, според които отглеждането на такива диви същества е жестоко.



Повече от 20 европейски страни са забранили или силно ограничили използването на животни в цирковете, но Италия все още не е сред тях.



Изготвен е закон, но тази година гласуването му беше отложено за 2024 г., според кампанията на LAV, която изчисли, че малко под 2000 животни се държат в циркове в цяла Италия.



Случилото се в Ладисполи "подчертава опасностите от цирковете с животни от гледна точка на обществената сигурност“, каза организацията за правата на животните OIPA. Но също така подчерта "дискомфорта на бедните същества, принудени да бъдат затворени за забавление“.



Васало каза, че критиците "не знаят реалността на фактите, как се третират животните в цирковете или проверките, които се извършват“.



ТЮЛЕН



Жена от Южна Тасмания казва, че е намерила най-доброто извинение, за да не отиде на работа, след като се събудила с 600-килограмов тюлен в предния си двор.



Маркираният южен морски слон, наричан галено Нийл сред местните жители, събра доста последователи в интернет през последните няколко години.



Той е известен с това, че се появява по плажовете около Хобарт, припича се на слънце по пътищата и си играе с конусите, които са поставени, за да го предпазят.



Но въпреки всичките му лудории, жителката на южните плажове Амбър Харис никога не е очаквала да го види в двора си.



"В момента е навън и подремва“, каза тя в интервю пред ABC Radio Hobart.



"Той се движи наоколо. Бил е на верандата ми, качил е главата си на хамака ми и сега е долу, блокира колата ми.“



Мисис Харис каза, че когато видяла тюлена в двора си, се обадила на шефа си, за да го уведоми, че ще закъснее.



"Не можете да направите много с 600-килограмов тюлен на колата си“, каза тя.



В офиса получили всички снимки, за да знаят, че извинението е легитимно.



Мисис Харис заяви, че експерт по дивата природа ѝ е казал, че няма голяма надежда да изкуши Нийл далеч от колата си с храна.



"Той вероятно няма да яде нищо, защото, когато излезе на сушата, ще остане тук горе около три до четири седмици и обикновено използва това време за зимен сън“, каза тя.



Въпреки това, няколкото часа мотаене в двора ѝ изглежда били достатъчни за Нийл, тъй като по-късно той беше забелязан да се връща обратно към плажа.



Мисис Харис все още не е сигурна защо той се е озовал в двора ѝ, но не се оплаква.



"Нямам представа защо е избрал предния ми двор, но е добре дошъл да остане колкото иска.“