Той е легенда, блян за жените и вече е свободен, но не само това – заяви, че е готов за нова връзка

© 69-годишният Кевин Костнър заяви, че е отворен за нова връзка само година, след като подаде молба за развод с 50-годишната Кристин Баумгартнер. Двамата имат зад гърба си 18 години брак.



"Мисля, че всеки би искал да бъде влюбен и да изживее това толкова хубаво чувство", заяви той пред списание People.



Въпреки горчивата раздяла с дизайнерката Кристин, звездата от "Бодигард" Кевин каза, че "няма да позволи на нищо да направи кораво сърцето му".



Той заяви, че за да премине през трудните моменти, се фокусира върху седемте си деца - 40-годишната Ани, 37-годишната Лили, 36-годишния Джо, 27-годишния Лиъм, 17-годишния Кейдън, 15-годишния Хейс и 14-годишната Грейс.



"Просто продължаваш да говориш, продължаваш да възпитаваш децата си, продължаваш да се интересуваш от това, от което те се интересуват. Наистина всичко е свързано с децата. Аз все още преподавам на децата си. И между другото, аз все още се уча заедно с тях", пише Dnes.bg.



По-рано тази седмица Кевин беше попитан за предполагаемата си връзка с певицата Джуъл в "Шоуто на Хауърд Стърн".



"Джуъл и аз сме приятели - никога не сме излизали. Тя е специална и не искам тези слухове да разрушат приятелството ни, защото това е най-ценното нещо, което имаме".



Но Кевин призна, че певицата е "достатъчно красива, за да излиза с нея".



Актьорът допълни, че двойката се е запознала на частния остров на милиардера сър Ричард Брансън през 2023 г., където изпълнителката на "Who Will Save Your Soul" е организирала благотворителна вечер за събиране на средства за тенис на фондация "Вдъхновяващи деца".



Той каза, че са имали "много дълги разговори", но са напуснали острова като приятели и нищо повече.