Трета Дженифър се появи в живота на Бен Афлек

Дженифър Гарнър, Дженифър Лопес, а сега и още една Дженифър се появи в живота на Бен Афлек. Изглежда, че актьорът е магнит за жените, носещи това име. Последната Джен, за която медиите отвъд Океана заговориха, дори не се е срещала с него, но двамата несъмнено имат връзка – не любовна, а роднинска.



Каква е връзката между Бен и новата Джен? Съпругът на Дженифър Лин Афлек Зак е първи братовчед на Бен Афлек, като двамата никога не са се срещали. Самата Лин Афлек разказва пред People, че бащата на съпруга й Зак се е срещал със семейството на Бен, когато актьорът е бил малък.



"Надявам се и аз да се срещна с него някой ден!“, заявява пред изданието Дженифър Лин Афлек, която във видео в Инстаграм се е самопровъзгласила за новата "Jenny From The Block". Изразът е препратка към заглавие на песен на Джей Ло и означава "Джени от квартала".



Дженифър Лин Афлек разказва и за още съвпадения – името й също може да бъде съкратено на Джей Ло (Jennifer Lynn – първите букви от двете й имена са точно като тези на Лопес).



Новата Дженифър също иска да е известна и в момента участва в риалити шоу - Secret Lives of Mormon Wives. На 25 години е и е майка на 2 деца. Двамата със Зак се запознават, когато тя е на 18.



Американските таблоиди обаче не спират само с цитати и изказвания на новата Дженифър в живота на Бен Афлек, а разследват дали двамата наистина имат роднинска връзка. Въз основа на твърденията на Лин Афлек става ясно, че дядото на съпруга й Зак – Тимъти Афлек, и бащата на Бен Афлек – Тимъти Байърс Афлек, са братя. Според американския сайт Family Search, в който можеш да търсиш свои роднини и да проследиш родословното си дърво, родословните дървета на двете семейства не се пресичат.



Иначе спрягана за новото гадже на актьора от "Пърл Харбър“ е друга красавица, която не се казва Дженифър. Седмица след подаването на молба за развод от страна на Джей Ло, беше обявено, че Катлийн "Кик“ Кенеди и Бен Афлек прекарват време заедно, като отношенията им още не са съвсем ясни към онзи момент, припомня ladyzone.bg.