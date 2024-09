За всяко нещо си има първи път: Имат над 30 година брак, но за първи път излизат заедно на този терен

© Мишел Пфайфър и съпругът й Дейвид Кели, който е сценарист и продуцент, може и да са женени от над 30 години, но досега не са работили заедно по филм или сериал. Както често се оказва обаче, за всяко нещо си има първи път, нищо че е минало толкова време.



В различни свои интервюта актрисата е споделяла защо винаги е избягвала общи проекти с половинката си. Пред The New Yorker през 2021 г. тя казва, че е наблюдавала много двойки, които са имали прекрасен брак, но след като са започнали да работят заедно, се е стигнало до развод.



Година по-късно в шоуто на Джими Фалън тя допълва, че би било твърде рисковано да смеси личния и професионалния си живот. "И двамата сме някак безпардонни, когато работим, така че ако се прибера вкъщи, имала съм лош ден и съм разстроена за нещо, искам той да е на моя страна, защото няма да е чул другата страна", откровена е Мишел Пфайфър.



Въпреки това е факт, че тя официално се присъединява към актьорския състав на Margo's Got Money Troubles. В сериала на Apple TV+, базиран на книга, Мишел Пфайфър ще си партнира с Ел Фанинг и Никол Кидман, които са също и изпълнителни продуценти. Дейвид Кели пък е шоурънър и сценарист, пише Deadline.



В поредицата от осем епизода Мишел Пфайфър ще изиграе Шаян - бивша сервитьорка и майка на Марго (Ел Фанинг).



Главната роля е поверена именно на Ел Фанинг, чиято героиня има баща бивш професионален борец. Но младата Марго винаги е знаела, че ще трябва да се справя сама. Затова се записва да учи, въпреки че не си представя как ще изкарва прехраната си. Не е планирала също и да има афера с преподавателя си по английски език, нито и да забременее от него, но и това се случва. И напук на съветите на всички, тя решава да задържи бебето.



Вече в двайсетте си години, Марго е сама с бебето и безработна. И спешно ѝ трябват пари. Точно в този момент в живота ѝ се появява отчужденият ѝ баща, който я моли да се премести при нея. Тя приема, но в замяна на помощ с грижите за детето.



Същевременно на Марго ѝ хрумва план да изкарва пари чрез OnlyFans, но като експериментира, използвайки и някои от съветите на баща си за света на борците.



Провокативният сериал ще накара зрителите да се запитат дали е възможно по този начин Марго да реши всичките си проблеми и дали интернет славата ѝ няма да дойде с твърде висока цена.



Margo's Got Money Troubles се очаква в Apple TV+, но все още не е ясно кога. Колкото до ролята на Никол Кидман в сериала, тя все още не е известна, пише lifestyle.bg.