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83 000 äîëàðà ñòðóâà ëå÷åíèåòî îò êîðîíàâèðóñ â ÑÀÙ, àêî íÿìàø çàñòðàõîâêà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:25 / 31.03.2020Êîìåíòàðè (5)200
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Êàê ñå ñïðàâÿò õîðàòà ñ âúâåäåíèòå èçâúíðåäíè ïîëîæåíèÿ çàðàäè êîðîíàâèðóñà â äâå ñúñåäíè ïîìåæäó ñè äúðæàâè, íî ñ íàïúëíî ðàçëè÷íè ñîöèàëíè ñèñòåìè? Îòãîâîðúò äàâàò áúëãàðè, êîèòî æèâåÿò â ÑÀÙ è Êàíàäà.

Åäíî îò ãîëåìèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà äà æèâååø â Ñúåäèíåíèòå ùàòè å çäðàâíàòà çàñòðàõîâêà, êîÿòî ÷îâåê ìîæå ëåñíî äà çàãóáè àêî áúäå îñâîáîäåí îò ðàáîòà.

"Ëå÷åíèåòî îò êîðîíàâèðóñ ñòðóâà îêîëî 83 000 äîëàðà, àêî ÷îâåê îòèäå â áîëíèöà è íÿìà çäðàâíà îñèãóðîâêà è òîâà îïðåäåëåíî íå å ñóìà, êîÿòî ÷îâåê ìîæå äà ñè ïîçâîëè, êîåòî îïðåäåëåíî å ãîëÿì ðèñê çà âñè÷êè íàñ, êîèòî ñìå íàîêîëî, çàùîòî õîðàòà, êîèòî îñòàâàò áåç çàñòðàõîâêà, íÿìàò çäðàâíî ïîêðèòèå", ðàçêàçà ïðåä ÁÍÒ Íèêîë Ïàëìúð.

"Òåñòîâå ñå ïðèëàãàò, ñàìî àêî òîçè òåñò áè ïðîìåíèë êóðñà íà ëå÷åíèåòî", äîáàâè Ïàëìúð ïðåä ÁÍÒ.

Âúïðåêè ÷å å ãðàäúò ñ íàé-ìíîãî çàðàçåíè â ÑÀÙ, Íþ Éîðê âñå îùå íå å ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà, ðàáîòÿò îáà÷å åäèíñòâåíî ïåðëàíè ïîìåùåíèÿ, õðàíèòåëíè ìàãàçèíè è àïòåêè.

"Ïîíå çàñåãà ìîæåì äà èçëåçåì âñå îùå â ïàðêà ñ êîëåëî, ñ òðîòèíåòêà, îò âðåìå íà âðåìå ïîíå ìàëêî äà ðàçíîîáðàçèì", äîáàâè áúëãàðêàòà.  

Ïîäîáíà å è ñèòóàöèÿòà è â êàíàäñêèÿ ãðàä Òîðîíòî.

"Íÿìà îáÿâåíà êàðàíòèíà, èìà îáÿâåíî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, ïðè êîåòî ðåàëíî íàñúð÷àâàò õîðàòà äà ñè ñòîÿò âêúùè, äà èìàò ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ îò äâà ìåòðà, äà íå ñå ñúáèðàò ïîâå÷å îò äâàìà ÷îâåêà, íî ïàðêîâåòå ñà ðàçðåøåíè, ìîæå äà ñå ðàçõîæäàø, åäèíñòâåíèòå ìàãàçèíè êîèòî ðàáîòÿò ñà òåçè çà ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò - õðàíà, ãîðèâî áàíêè", ðàçêàçà Ïåòúð Ïåòðîâ.

"Àêî ñå ðàçáîëååø è èñêàø äà îòèäåø íà äîêòîð âå÷å, íÿìà âèçèòè, âñè÷êî ñå ïðàâè îíëàéí, ïðàâèø ñè ñðåùà ïî ñêàéï èëè ïî òåëåôîíà ñ äîêòîðà, ðåöåïòàòà äèðåêòíî îòèâà â àïòåêàòà", äîïúëíè Ïàâëèíà Ïåòðîâà.

Çà ðàçëèêà îò Íþ Éîðê îáà÷å, â Òîðîíòî çäðàâåîïàçâàíåòî å áåçïëàòíî. Äúðæàâàòà ïðîìîòèðà è ðàçëè÷íè ïàêåòè, ñ êîèòî äà ïîäïîìîãíå ñåìåéñòâàòà.

"Äåòñêèòå ãðàäèíè ñà çàòâîðåíè, ïðàâèòåëñòâîòî ïðîìîòèðà, àêî íÿêîè îò ðîäèòåëèòå ìîæå äà ñè âçåìå íåïëàòåí îòïóñê èëè å áåç ðàáîòà, ãî ñóáñèäèðàò è äàâàò íà âñåêè äâå ñåäìèöè ïî 900 äîëàðà çà ãëåäàíå íà äåòå.

Øåñòòå íàé-ãîëåìè êàíàäñêè áàíêè îïîâåñòèõà ïðåäè äâå ñåäìèöè, ÷å èìà âúçìîæíîñò çà îòñðî÷êà íà èïîòåêèòå, è íà êðåäèòèòå íî ïðåäèìíî çà èïîòåêèòå äî øåñò ìåñåöà", äîáàâè áúëãàðèíúò.

È â Íþ Éîðê, è â Òîðîíòî íå ïðàâÿò ìàñîâî òåñòâàíå íà õîðàòà, à ñå ïðîâåðÿâàò çà êîðîíàâèðóñ ñàìî òåçè, êîèòî ñà â ïî-òåæêî ñúñòîÿíèå èëè ïúê òåñòà áè ïðîìåíèë òÿõíîòî ëå÷åíèå.



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