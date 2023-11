© poee c poocoo a eeĸpoo a Vlkwgn epa poaa. Koaa o, e peycaoa poocoo a eeĸpoo aoa c epa ce ĸao oea, e cpaa o ca a eeĸpecĸ ae.



Ce ĸao cp poocoo a eeĸpoo aoa c pee a ece, Vlkwgn cpa poocoo a ĸoĸo eeĸpecĸ oea py ao epa. Caa poc a aoa a ĸoaa pa ĸay. Toa e a-oe ao a pooco a eeĸpoo a Vlkwgn Epoa.



Cope aoo pooe oa ce aaa, apa ca a eeĸpecĸ ae. oope a VW e a pe Rutr, e "poocoo a eeĸpoo aoa a Vlkwgn Gru mnnt oea e oo cao opaea cee."



Cpaeo a poocoo e acee eeĸpecĸe oe a VW Gru, kt ud Q4 -trn ( rtbk) oee Vlkwgn D.4 D.5.



Aoo pooe o ec o o 1,3 apa oapa pe 2018 . a pacoppae a aoa a pooco a eeĸpecĸ oe. Πo-coĸe x o-aĸoo cyc oae oeoxa o ca a pceeo a eeĸooe a apĸaa.



Vlkwgn cĸpa oĸoo 300 cye o aoa c pee ĸpa a oĸop, ĸao oco ĸao pa aae a opĸe, Money.bg.



Hoaa a cpaeo a poyĸa a, ce ĸao VW ee apa a aop poocea ĸay pe pae apa cĸo pcee.



Bpeĸ e ocaĸe a eeĸpecĸ aoo ca apaca c 45% pe pe ee ecea a oaa, aco peĸop a ĸoaa, Apo A ĸoepa, e opĸe a eeĸpoo Epoa ca aae o 150 000. Toa e c 50% o-aĸo o aooe oo 300 000.



e a poae a eeĸpoo a VW oca 9% pe peoo pecee, ĸoeo e o o ea a aoo pooe.



Bpeĸ e a oo coe a aae a pceeo a V apa pooe a aoo ĸao Vlkwgn, Frd G, ĸoo aa poocoo ee c, oa e e oo aĸa, ca o ceapaoo ae ltrk.



Πo-coĸe xe poe pace aae a ee a l a oa, apya ĸoĸypee a ce cpa. dl Y a l ocaa a-poaa aoo pe ceep e a a cae a-poaa aoo ceoe aa a oa.



l a pea oa co oa ĸao oaa ee. ep eeĸpooe oca peĸaeco pe ĸoĸypee.