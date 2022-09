Стратегическото пристанище Александруполис преминава под контрола на САЩ

© Стратегическото значение на порт Александруполис се увеиличава със задълбочаването на военните връзки между Гърция и САЩ, пише El Pais. В близко време предстои приватизация на пристанището, като се очаква печелившите в търга да са американски компании.



Александруполис е жизнено важна входна точка за изпращане на военни материали за Украйна, както и стратегическо място за диверсификация на европейските енергийни източници. Намира се в най-североизточната част на страната, на около 30 километра западно от турската граница и на около 50 километра южно от българската.



През последните три години Съединените щати и Гърция подписаха споразумения за укрепване на тяхното сътрудничество в областта на отбраната и гарантиране на "неограничен достъп“ до редица гръцки военни бази. Сред тях са и съоръженията на гръцките въоръжени сили в Александруполис. Откакто започна това сътрудничество, пристанището поема необичайно голям трафик от военни кораби... до такава степен, че когато 1500 морски пехотинци от USS Arlington акостираха през май, 57 000 жители на града се сблъскаха с недостиг на някои продукти, като яйца и тютюн.



"Пристанището може да приема кораби с дължина до 200 метра. Близостта му до новоподобрената пътна мрежа и връзката му с железниците го прави едно от най-важните пристанища в Гърция“, обяснява генерал-лейтенант от резерва Илиас Леонтарис. "САЩ поискаха от Гърция да включи Александруполис в списъка на зоните, където американците ще имат присъствие, тъй като това пристанище им позволява лесно да придвижват сили и материали към Източна Европа“.



Американците са направили някои подобрения в пристанището за улесняване на товаренето и разтоварването на материали. Само през 2021 г. въоръжените сили на САЩ са прехвърлили 3100 "единици“ през него, според официални източници, цитирани от The New York Times. Тези източници не уточняват вида на военните материали, но увериха Times, че всички те са били предназначени за американските бази в Европа. Тази година до юли през пристанището са преминали над 2400 бр. БМП Bushmaster– изпратени от Австралия до Украйна – според гръцкия вестник Kathimerini.



Американската дейност в Александруполис не е останала незабелязана в Москва. Още през януари Кремъл обвини Вашингтон, че изпраща оръжия в Киев през гръцкото пристанище.



"Александруполис е врата към Балканите и коридор към Украйна. Тъй като Турция стана по-малко надежден съюзник, необходимо е да има алтернативен маршрут, който може да бъде активиран“, казва Хари Теохарис, бивш гръцки министър и депутат от дясната партия Нова демокрация. Така пристанището на Александруполис се превърна в желан геополитически обект, който в момента е предложен на търг за приватизация.



В замяна на последователни финансови спасителни пакети, които ЕС даде на Гърция през последното десетилетие, Брюксел принуди Атина да приватизира множество публични активи, включително управлението на пристанищата.



До крайния срок в четвъртък, 22 септември, Гърция получи две обвързващи оферти за мажоритарен дял в пристанището Александруполис. Единият е от Quintana, американска компания с интереси в енергийния сектор; другата е от International Port Investments Alexandroupolis, съвместно предприятие, ръководено от гръцката строителна компания GEK Terna, с участието на BlackSummit, американски инвестиционен фонд. Други двама кандидати с руски връзки – единият собственост на Иван Савидис, а другият на семейство Купелузос, които имат партньорство с руската енергийна компания Газпром – в крайна сметка бяха изключени.



"Няма да крием, че имаме подкрепата на правителството на САЩ“, казва Джон Хараламбакис, управляващ директор на BlackSummit Financial Group. EL PAÍS има два източника, които твърдят, че американски и европейски политически представители са пътували до Гърция, за да окажат натиск за сделката.



"Гърция се превръща в енергийна врата към ЕС. И ние възнамеряваме да използваме пристанището на Александруполис и това на Кавала [също наскоро приватизирано], за да прокараме интересите на Запада в осите на военната сигурност, енергийната сигурност, продоволствената сигурност – Александруполис може да изнася украинското зърно – и търговската сигурност," потвърждава Хараламбакис.



Неотдавнашното решение за пристанището на Александруполис ще повлияе на отношенията на Атина с Вашингтон и Москва – последователните гръцки правителства се опитваха да поддържат политика на баланс между двете сили. Но сега това със сигурност ще трябва да се промени.