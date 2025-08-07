ЗАРЕЖДАНЕ...
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
©
Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на подсъдимия Георги Георгиев наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. Съдът прие, че това е така, тъй като опасността изначално е била обоснована с факта на престъпленията, за които подсъдимият е бил привлечен към наказателна отговорност, с тежестта им и с техния механизъм на осъществяване. Съдът отчете, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление и една от най-съществените е тази, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното в съответствие със закона.
Съдът посочи в мотивите си, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания.
Определението е окончателно.
Още по темата
/
Психолог: Ако професионалистът има лични убеждения, толериращи насилието над жени, може да няма възмездие
17.07
Още от категорията
/
Чужденец, трафикант на нелегални мигранти, се блъсна в патрулка в Ямбол! Колата крадена, в нея и деца
05.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Втори вертолет "Кугар" се включва в гасенето на големия пожар кра...
15:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.