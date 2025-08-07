ЗАРЕЖДАНЕ...
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откакто разбрах
Това каза пред bTV Дебора Михайлова по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора.
"Притеснявам се страшно много за семейството си в момента, цялата треперя откакто съм разбрала. Ще си търся правата и ще се пазим“, добави тя и каза, че според нея не е удачно да излиза навън, защото "престъпник е на свобода, човекът, който можеше да ме убие“.
"На първо място искам да кажа, че съм страшно притеснена и страшно разочарована от това, което се случи днес и което видях с очите си. Мисля, че е пълно безумие едно дело да продължава две години и да няма присъда, жертвата да е като затворник у тях, а престъпниците да се разхождат около нас на свобода“, разказа още Дебора.
Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на Георги Георгиев в "парична гаранция“, като измени размера ѝ на 10 000 от 25 000 лева.
Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на подсъдимия наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява.
