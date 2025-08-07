Нова социална услуга "Общностен център за деца и семейства“ бе създадена в Девня. Това реши Общинския съвет. Тя ще бъде финансирана от държавния бюджет и ще е насочена към превенция на социалното изключване и намаляване на бедността чрез предоставяне на интегрирани услуги в подкрепа на деца и техните семейства."Радвам се, че на територията на нашата община ще открием още една държавно делегирана дейност. Това не се случва всеки ден. Новата социална услуга е своеобразно продължение на проекта "За едно по-добро бъдеще на децата в община Девня“. Тя отново е свързана с уязвимите групи и ще е от полза за децата, с които ще се занимават седем специалисти, сред които логопеди, социални педагози и психолози“, коментира кметът на Девня Свилен Шитов.ОбС реши до министъра на образованието и науката да бъдат изпратени предложения Детска градина "Незабравка“ да бъде включена в списъка на средищните детски градини, а Средно училище "Васил Левски“ - в списъка на средищните училища, за учебната 2025-2026 г., като възложи на кмета на Община Девня да предприеме необходимите действия за изпълнение на взетите решения.