Община Бяла стартира инфокампания за новия начин на определяне на такса смет
Ето какво пишат от там:
УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,
Във връзка с преходът към новите основи и начин, по който ще се изчислява таксата за битови отпадъци, в съответствие с влизащите в сила от 1 януари 2026 г. изменения в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и ПМС № 93/ 04.04.2024 г. за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща ТБО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЯЛА ПРИЕ НОВА АКТУАЛИЗИРАНА Наредба за начина на изчисляване размера на ТБО при прилагане на основите, предвидени в нормативните актове.
В тази връзка Община Бяла стартира кампания за събиране на данни от физически и юридически лица, собственици на имоти/сгради/обекти, с основно жилищно предназначение. За целта собствениците имат задължение да декларират броя на ползвателите в недвижимите имоти.
Декларирането се извършва, чрез подаването на заявление – декларация по образец в срок до 30.09.2025 г. по следните начини:
• На място в сградата на Общинска администрация – Бяла, ул. "Андрей Премянов“ №29, гр. Бяла, всеки работен ден от 08:00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17:00ч.;
• По електронна поща на Местни данъци и такси – mdt@byala.org
• Чрез Български пощи или лицензиран куриер.
Важно: За собствениците на недвижими имоти, които не подадат изискуемата декларация данни за броя на ползвателите на услугата ще бъдат извлечени от Национална база данни "Население“, което може да доведе до увеличаване на размера на дължимата ТБО.
Образец на заявление – декларация за броя на ползвателите на услугите в имота и дейността, която се извършва в него за жилищни имоти по чл. 16д, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Бяла, област Варна е достъпна на следния ел. адрес:https://www.byala.org/scripts/mestnidanyciitaksi/
Информация за попълване на декларациите се получава на място в сградата на Общинска администрация – Бяла, ул. "Андрей Премянов“ №29, Дирекция КАПИО, стая №7 или на телефони:
0700 10051 – Единен телефонен номер /централа/;
05143 2152 – Местни данъци и такси.
