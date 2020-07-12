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24-ãîäèøåí ìúæ èç÷åçíà âúâ âîäèòå íà ×åðíî ìîðå êðàé Âàðíà â ðàííèÿ ñëåäîáåä. Ìëàäåæúò âëÿçúë äà ñå êúïå çàåäíî ñ áðàò ñè íà íåîõðàíÿåì ïëàæ äî Ñàíàòîðíî-îçäðàâèòåëíèÿ êîìïëåêñ "Êàì÷èÿ", íî íå èçïëóâàë íà áðåãà. Ñåìåéñòâîòî ìó, êîåòî å îò Êàçàõñòàí, ïîäàâà ñèãíàë íà òåë. 112. Ïðèñòèãà ñïàñèòåëåí êàòåð, íî íå óñïÿâà äà îòêðèå ìëàäèÿ ìúæ.

Ïî-êúñíî â èçäèðâàíåòî ñå âêëþ÷âàò è òðèìà âîäîëàçè, íî àêöèÿòà èì å íåóñïåøíà, èíôîðìèðà ÁÍÒ.  "Ïëàæúò å ïóñò è íåîõðàíÿåì, à äíåñ ìîðåòî å äîñòà áóðíî è èìà ìúðòâî âúëíåíèå“, ðàçêàçâàò ñâèäåòåëè, êîèòî ïî÷èâàò íà òîâà ìÿñòî. Â äíåøíèÿ äåí îùå òðèìà ìúæå ñà èìàëè íóæäà îò ïîìîù ïðè èçëèçàíå îò ìîðåòî.



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