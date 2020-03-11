Äíåñ ðåøàâàò ùå áúäå ëè óäúëæåíà ãðèïíàòà âàêàíöèÿ âúâ Âàðíà

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Î÷àêâà ñå íà ñâîå çàñåäàíèå â 11.30 ÷àñà êîìèñèÿòà çà áîðáà ñ ãðèïà è îñòðèòå ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ äà ïðåöåíè äàëè îáñòîÿòåëñòâàòà ïîçâîëÿâàò ó÷åíèöèòå äà ñå çàâúðíàò â êëàñíèòå ñòàè îò óòðå èëè äà îñòàíàò ó äîìà îùå äâà äíè.
Â÷åðà ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî Êðàñèìèð Âúë÷åâ îïîâåñòè, ÷å íà íàöèîíàëíî íèâî âàêàíöèÿ çà ó÷èëèùàòà çàðàäè âèðóñ òèï Á, íÿìà äà áúäå óäúëæåíà. Èçêëþ÷åíèå ïðàâÿò ñàìî íÿêîè îáëàñòè â ñòðàíàòà, êúäåòî âñå îùå ãðèïíàòà âúëíà å ñèëíà.
Âúïðåêè òîâà îáà÷å, ðåøåíèåòî çà óäúëæàâàíåòî íà âàêàíöèÿòà âúâ Âàðíà ùå ñòàíå ÿñíî åäâà ñëåä çàñåäàíèåòî íà êîìèñèÿòà äíåñ.
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Ó÷åíèöèòå âúâ Âàðíà ñå âðúùàò â êëàñíèòå ñòàè íà 12 ìàðò
11:19 / 09.03.2020
Ðåøåíèåòî çà "ñúäáàòà" íà ãðèïíàòà âàêàíöèÿ âúâ Âàðíà ñå îòëàãà çà óòðå
14:25 / 10.03.2020
Ñóõ ðåæèì çà ïîëîâèí Âàðíà óòðå ïðåç íîùòà çàðàäè ðåìîíòè
12:54 / 10.03.2020
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