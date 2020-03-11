Äíåñ ðåøàâàò ùå áúäå ëè óäúëæåíà ãðèïíàòà âàêàíöèÿ âúâ Âàðíà

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 09:44 / 11.03.2020Êîìåíòàðè (11)3028
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Äíåñ ñå î÷àêâà äà áúäå âçåòî ðåøåíèåòî äàëè ãðèïíàòà âàêàíöèÿ çà ó÷åíèöèòå âúâ Âàðíà ùå áúäå óäúëæåíà äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà, ïðèïîìíÿ Varna24.bg.

Î÷àêâà ñå íà ñâîå çàñåäàíèå â 11.30 ÷àñà êîìèñèÿòà çà áîðáà ñ ãðèïà è îñòðèòå ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ äà ïðåöåíè äàëè îáñòîÿòåëñòâàòà ïîçâîëÿâàò ó÷åíèöèòå äà ñå çàâúðíàò â êëàñíèòå ñòàè îò óòðå èëè äà îñòàíàò ó äîìà îùå äâà äíè.

Â÷åðà ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî Êðàñèìèð Âúë÷åâ îïîâåñòè, ÷å íà íàöèîíàëíî íèâî âàêàíöèÿ çà ó÷èëèùàòà çàðàäè âèðóñ òèï Á, íÿìà äà áúäå óäúëæåíà. Èçêëþ÷åíèå ïðàâÿò ñàìî íÿêîè îáëàñòè â ñòðàíàòà, êúäåòî âñå îùå ãðèïíàòà âúëíà å ñèëíà.

Âúïðåêè òîâà îáà÷å, ðåøåíèåòî çà óäúëæàâàíåòî íà âàêàíöèÿòà âúâ Âàðíà ùå ñòàíå ÿñíî åäâà ñëåä çàñåäàíèåòî íà êîìèñèÿòà äíåñ. 




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11.03.2020 Ïúðâè ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ â Òóðöèÿ
11.03.2020 Äà ñå îòèäå â Èòàëèÿ ïî ñóøà å âå÷å íåâúçìîæíî
11.03.2020 Áðèòàíñêèÿò çäðàâåí ìèíèñòúð å çàðàçåí ñ COVID-19
11.03.2020 Êîðîíàâèðóñ èñòåðèÿ å îáõâàíàëà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå
11.03.2020 Íàøè èçâåñòíè àêòðèñè ñå èçïîêàðàõà çàðàäè çàðàçàòà
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êàêâî ùå ñå ïðîìåíè êàòî ñå óäúëæàâà âàêàíöèÿòà? Ïîíåäåëíèê íÿìà ëè äà èìà êîðîíà âèðóñ?
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Íèêàêúâ ñìèñúë íÿìà äà çàòâàðÿò êóëòóðíè ìåðîïðèÿòèÿ. à ó÷èëèùàòà êúäåòî èìà íàé-ìíîãî äåöà,ó÷èòåëè ,äèðåêòîðè è ò.í äà îñòàíàò îòâîðåíè!Çàðàçàòà ñå ïðåäàâà îò äåòå íà äåòå ,ïîñëå äîñòèãà è äî ðîäèòåëè è ïðî÷èå, ñòåãíåòå ñå ìàëêî!Çäðàâåòî ïðåä âñè÷êî!
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ïðåäè 48 ìèí.
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Óäúëæåòå âàêàíöèÿòà íà äåöàòà! Çäðàâåòî èì å ïðåäè íÿêàêúâ ñè ìàòåðèàë, êîéòî òàêà èëè èíà÷å ÿ óñïåÿò äà óñâîÿò ÿ íå. Ãîñïîäèí Ïîðòíèõ, ãðàä Âàðíà Âè âÿðâà, íî ìîëÿ Âè íå íè ðàçî÷àðîâàéòå!
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ïðåäè 49 ìèí.
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Íåîáõîäèìî å äà ñå ïîìèñëè çà çäðàâåòî íà äåöàòà. Â êèíîòî ïðåç ìÿñòî, à â ó÷èëèùå êàê? Ðàáîòÿ â ó÷èëèùå è çíàì êàêâî îçíà÷àâà ìíîãî õîðà íà åäíî ìÿñòî. À ó÷èòåëñêèòå ñòàè - ïî 50-60 íà åäíî ìÿñòî!
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ïðåäè 50 ìèí.
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Îáÿâåòå êàðàíòèíà!!! Çàðàçàòà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ìíîãî áúðçî.Äåöàòà ñà ïðåíîñèòåëè íà çàðàçàòà,à ñúùî èìà ìíîãî äåöà ñ õðîíè÷íè áåëîäðîáíè çàáîëÿâàíèÿ âúâ Âàðíà,êîèòî ìîãàò äà áúäàò çàñòðàøåíè.Â ó÷èëèùàòà ðàáîòÿò âúçðàñòíè. Ëåêàðè è ñåñòðè ïîäàâàò îñòàâêè ñëåä ïúðâèòå îáÿâåíè ñëó÷àè â Ñîôèÿ.Èìà íåäîñòèã íà ïðåäïàçíè ñðåäñòâà.
Aíîíèìåí
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Ìèñëåòå çà çäðàâåòî íà äåöàòà ñòèãà ñ òîçè ìàòåðèàë.Îòäåëåí ìúïðîñ å êîðîíà âèðóñúò,êîéòî íàâëåçå âå÷å â ñòðàíàòà.Ñúæàëÿâàì íî íå èñêàì äåòåòî ìè äà ñå ðàçáîëåå
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Ïðîñòî ÿ îáÿâåòå äà ñïàäíàò îùå ìàëêî áîëíèòå.Çàòâàðÿòå êèíà è ìåñòà,êúäåòî ñå ñúáèðàò ìíîãî õîðà íî ó÷èëèùàòà,êúäåòî ñå ñúáèðàò ïî 30 ÷îâåêà â êëàñ íå èñêàòå.Ìèñëåòå ìàëêî è çà äåöàòà
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Äà áå, óäúëæàâàò ÿ ñàìî â íÿêîè ðåãèîíè. Òåç íÿêîè ñà: Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ è îùå ïî÷òè öÿëà Áúëãàðèÿ, íî âúâ Âàðíà çà êâî íè å.
Aíîíèìåí
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Îáÿâÿâàéòå êàðàíòèíà,èäèîòè!!!Íèòî ñå äåçèíôåêöèðà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò,íèòî ó÷èëèùàòà..Âúïðîñ íà ÷àñîâå å äà äîéäå çàðàçàòà!Ãëåäàéòå ìàëêî íåìñêè,èòàëèàíñêè íîâèíè äà âèäèòå çà êàêâî ñòàâà âúïðîñ!!!Ñòèãà ñ òàÿ ñâîáîäèÿ,æåëåçíè ìåðêè òðÿáâàò!
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 23 ìèí.
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Ñòèãà ñ óäúëæàâàíåòî!!!!!ðŸ˜¡ðŸ˜¤
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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09:13 / 10.03.2020
21-ãîäèøåí ñ "Ëåêñóñ" ÿõíà ñ áÿñíà ñêîðîñò òðè êîëè ñëåä ïîëóíîù âúâ Âàðíà
10:01 / 09.03.2020
Ó÷åíèöèòå âúâ Âàðíà ñå âðúùàò â êëàñíèòå ñòàè íà 12 ìàðò
11:19 / 09.03.2020
Ðåøåíèåòî çà "ñúäáàòà" íà ãðèïíàòà âàêàíöèÿ âúâ Âàðíà ñå îòëàãà çà óòðå
14:25 / 10.03.2020
Ñóõ ðåæèì çà ïîëîâèí Âàðíà óòðå ïðåç íîùòà çàðàäè ðåìîíòè
12:54 / 10.03.2020
Äî êðàÿ íà ó÷åáíàòà ãîäèíà áåç îëèìïèàäè, áåëè è çåëåíè ó÷èëèùà çà ó÷åíèöèòå îò Âàðíà è ñòðàíàòà
08:36 / 10.03.2020
ÂèÊ Âàðíà ñïèðà îáõîäà íà èíêàñàòîðèòå ïî äîìîâåòå, ñúîáùàâàìå çà ïîëçâàíàòà âîäà ïî òåëåôîíà
18:10 / 10.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
×åðíî ìîðå â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
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ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
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