Два отбора от Морско училище представиха проекти за сигурност на космически хакатон

© Два отбора от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ се включиха в паневропейски хакатон на тема Space for Defence & Security. Hackathon CASSINI – 2023, се проведе тези дни в София, съобщиха от Флотския Алма матер.



В него участваха водещи специалисти от Европейската комисия, от Европейската космическа агенция, български експерти от държавната администрация, представители на военни и граждански университети. Хакатонът е част от инициативата на Европейската комисия за подпомагане на конкурентоспособността и иновативността на стартиращи компании в областта на Космоса (Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative – CASSINI). От българска страна форумът се организира от Офиса за трансфер на аерокосмически технологии РЦТ – ТТО – БАН, съвместно с Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров“ и ВВМУ "Никола Й. Вапцаров“. Петото издание на хакатона – CASSINI, бе тематично насочено към използването на технологии, свързани с Космоса, с които да се подобри и развие способността за сигурност и отбрана в Европа.



Двата отбора на Морско училище – курсанти и студенти, се представиха отлично в състезанието. Ръководител на двата екипа е доц. д-р Сияна Люцканова. Курсантският отбор, с капитан – мичман Георги Лолов, и в състав: главен старшина Тони Георгиева, главен старшина Георги Димитров, старшина I степен Шанел Ахмедова и старшина II степен Ивелина Иванова, представи проект Black Sea U.P.E.M.S. (Съюз за защита на Европейските морски пространства). Това е кооперативен проект между България и Румъния, чрез който се въвеждат мониторинг, вътрешна и външна организация за изследване и защита на териториалните води на Европейските държави от Черноморския регион. Разработени са няколко основни направления: "Климатични промени“; "Изследване и мониторинг на подводния свят“; "Регионална сигурност“; "Търсене и спасяване“; "Осигуряване на корабоплаването“; "Съхраняване и предаване на данни към Copernicus“.



Студентският екип от Морско училище показа проект THUNDERSTRIKE (Tactical Homeland United Network for Disaster, Emergency Response, Strategic Targeted Reconnaissance and Intelligence Key Efforts – "Тактическа вътрешна обединена мрежа за бедствия, реагиране при извънредни ситуации, стратегическо целево проучване и разузнавателни ключови усилия“). Отборът е в състав: Димитър Димитров – III курс, "Киберсигурност“ – лидер на екипа; Янислав Трендафилов – Staff 2 софтуерен инженер във VMware, Любомир Точев – I курс, "Киберсигурност“ и DevOps Engineer в DXC Technology, Антон Атанасов – II курс, "Киберсигурност“, и Асен Асенов – главен специалист в Морската астрономическа обсерватория и планетариумa в Морско училище. Отборът е създал THUNDERSTRIKE с цел спасяване на човешки животи при мащабни бедствия, причинени от природни катаклизми, терористични атаки или други извънредни ситуации. Основно предимство на THUNDERSTRIKE е това, че може да помогне за решаването както на граждански проблеми, така и на проблеми, свързани със сигурността, като използва една и съща сигурна инфраструктура. Бизнесът може да използва мрежата за оптимизиране на ежедневните си операции и да извлича скрита стойност, без да прави компромис с неприкосновеността на личния живот или сигурността на ЕС.



ТHUNDERSTRIKE представлява значителен напредък в областта на реагирането при извънредни ситуации и управлението на бедствия. Като осигурява надежден, разпределен и ефективен модел за обработка на данни, системата има потенциала да спасява хора в бъдеще, да помогне да се гарантира, че служителите, реагиращи при извънредни ситуации, разполагат с информацията, от която се нуждаят, за да вземат възможно най-добрите решения по време на криза.