Джаз певецът Васил Петров показа във Варна другият си талант - рисуването

© Фестивален и конгресен център



0 коментара за Фестивален и конгресен център бул. "Сливница" N2 Тук има:



"Графиките и рисунките на Васил Петров са едно истинно въплъщение на душевността на автора им. Тази задвижена игра с геометрията, центрирана около една видима или въображаема ос ни увлича в силното чувство за свобода и хармония, характерно за Васил Петров. За мен е особено приятно да представим последните му творби! “ сподели пред посетителите Тереза Зиковска. Експозицията ще остане в галерията до 26-и август.



Ценители на изобразителното изкуство и фенове на Васил Петров се срещнаха с него, за да видят другата творческа страна на големия певец, ден преди концерта му "SYMPHONY WAY“ в зала 1 на Фестивален и конгресен център-Варна“. Тази вечер (7 Август) от 19:30ч. Васил Петров ще представи новата си симфонична програма с Врачанска филхармония. Концертът е част от супер успешното му турне "SYMPHONY WAY". В програмата са Бийтълс, Чарли Чаплин, Жобим, хитовете на Франк Синатра, Франки Вали, Дюк Елингтън, Чайковски, Вивалди и други. Класиките ще бъдат разказани с мащабния симфоничен звук на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. На сцената с тях са още Йордан Тоновски джаз трио и виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.



Симфоничната програма включва заглавия като "Michelle“, "Yesterday“, "Something“, "Smile“, "My Way", "Caravane“ и други световни хитове.



Концерта ще се проведе при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход и дезинфекция на Министерство на здравеопазването.



Билети от 10лв., 15лв, 20лв. и 25лв. на касата на Фестивален и конгресен център- Варна, театър Българан и в мрежата на Ивентим.